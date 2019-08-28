手机QQ极速版 4.0发布：全新界面设计

IT之家8月28日消息 根据网友的投稿，手机QQ极速版安卓版推出了4.0版本，采用了全新的界面设计，仅保留了基本聊天功能和QQ空间、小程序等少量QQ主推功能，现已开放下载。

新版的QQ极速版安装包只有27MB，风格更像是Tim。主界面共有消息、联系人、发现和我四个栏目，发现栏中有空间、小程序、扫一扫和小游戏四个选项，“我”栏中有我的收藏、我的相册、我的文件、钱包、设置、用户反馈等选项。目前QQ极速版 4.0还没有夜间模式。

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