8月28日讯，前谷歌工程师被控窃取自动驾驶机密并将其出售给优步。

美国司法部周二提起刑事诉讼，指控安东尼-莱万多夫斯基（Anthony Levandowski）在加入竞争对手优步之前，从其前雇主谷歌窃取商业机密。

前谷歌工程师安东尼-勒万多斯基被联邦大陪审团起诉窃取商业机密。他是优步和Waymo之间商业机密诉讼的核心人物。

起诉书指控莱万多夫斯基在谷歌工作期间犯有33项盗窃罪，并企图窃取商业机密。在谷歌工作期间，莱万多夫斯基是该集团的一名工程师，也是该集团致力于谷歌自动驾驶汽车项目的创始成员之一。Alphabet公司旗下子公司Waymo于2017年2月起诉Uber，后来双方和解。

如果罪名成立，莱万多夫斯基可能面临多年监禁和罚款。预计他将于周二晚些时候在加州圣何塞联邦法院出庭。

对莱万多夫斯基的起诉是硅谷最引人注目的商业机密盗窃案之一。工程师们竞相开发自动驾驶汽车的技术，业内专家认为，在30年内，自动驾驶汽车将带来1万亿美元的市场机遇。

检察官指控莱万多夫斯基在2015年末和2016年初窃取了Waymo的自动驾驶汽车技术相关机密。他们称，莱万多夫斯基之所以这么做，是因为他决定离开并成立自己的自动驾驶公司Ottomotto，优步后来收购了这家公司。

起诉书称，被控窃取的文件包括与激光雷达相关的细节。激光雷达是一种关键的传感器技术。

据悉，他从谷歌安全的仓库下载了大量与谷歌定制激光雷达和自动驾驶汽车技术相关的工程、制造和商业文件。

美国联邦检察官安德森在新闻发布会上说，我们所有人都可以自由地更换工作。“我们中没有人有权在走出去的时候填满我们的口袋。盗窃不是创新。”

安德森拒绝回答记者关于Uber是否也可能面临任何刑事指控的问题。优步没有立即回应置评请求。

莱万多夫斯基的律师迈尔斯·埃利希（Miles Ehrlich）在圣何塞法院（San Jose courthouse）对记者表示，“十多年来，莱万多夫斯基一直是无人驾驶技术行业领先的创新者。”

莱万多夫斯基在2018年与他人共同创立的自动驾驶软件公司Pronto周二在一份声明中表示，该公司用曾任首席安全官的罗比-米勒（Robbie Miller）取代了他的首席执行官职务。公司称“完全支持”莱万多夫斯基及其家人。

莱万多夫斯基的法律诉讼让优步在自动驾驶汽车项目上花去了宝贵的时间，这对优步的长期盈利能力至关重要。

这起诉讼是优步面临的另一场公开争议。此前，优步一名前女员工公开控告公司的性骚扰丑闻。继此事之后，优步联合创始人特拉维斯-卡兰尼克（Travis Kalanick）宣布辞去CEO一职。

Waymo表示，对检察官在此案中的工作表示赞赏。一位发言人在一份声明中说：“我们一直认为，创新应该促进竞争。”

在午盘交易中，Alphabet和优步的股价下跌不到1%，与大盘持平。