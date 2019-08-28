两大国际烟草巨头洽谈合并，瞄准电子烟市场

北京时间27日消息，两大国际烟草巨头菲利普莫里斯国际公司和奥驰亚集团公司正在洽谈合并，此举可能使全球最大的两家烟草公司在十多年后重新合并。

该交易的目的也在于控制快速增长的电子烟市场。

长期以来，分析师和投资者一直猜测两家公司将合并，原因是卷烟销量下降以及需要投资于其它收入来源，给它们带来了巨大压力。

据Cowen的分析师称，2018年全行业卷烟销量经调整后下降4.5%。相比之下，研究公司Mordor Intelligence的数据显示，2018年电子烟市场价值约为110亿美元，预计未来五年的年增长率将超过8%。

今年4月，菲利普莫里斯获得了美国食品和药物管理局（FDA）的批准，可以在美国销售一种名为iQOS的加热烟草产品，这对于希望超越传统香烟的公司来说是一个重大胜利。

与可燃香烟不同，iQOS设备加热用纸包裹的香烟棒，产生含有尼古丁的气溶胶。它们与流行的Juul电子烟不同，Juul电子烟是将充满尼古丁的液体汽化。

拥有Juul Labs Inc 35%股权的奥驰亚已经将iQOS作为与菲利普莫里斯授权协议的一部分进行了营销。

富国银行(44.75, -0.23, -0.51%)分析师Bonnie Herzog在周一致客户的报告中称，Juul将是菲利普莫里斯国际扩张的理想合作伙伴。

Herzog补充说，如果菲利普莫里斯完全控制销售和分销，它可以加速iQOS在美国的增长。

菲利普莫里斯的年收入接近300亿美元，而奥驰亚去年的年收入约为200亿美元。两家公司都表示，无法保证达成协议。

任何交易都需要获得两家公司各自董事会和股东的批准，并可能面临严格的监管批准。若达成合并协议，将创造出一个市值超过2000亿美元的烟草巨无霸公司。