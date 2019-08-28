MongoDB将弃用Perl驱动，Perl还能行吗？

由于使用者过少，MongoDB宣布弃用 Perl驱动。

MongoDB 高级产品经理 Scott L'Hommedieu表示，在过去几年中，团队调查了用户群体，并与使用Perl驱动的公司进行交流，得到的反馈是，用户对于通过 Perl驱动支持MongoDB新功能的要求极少。另一边，MongoDB社区自2018年以来，没有用户询问过Perl驱动相关的问题。

这就意味着，现在只有极少数人在使用MongoDB Perl驱动，而只有当人们使用的时候，驱动才有存在的意义。对于项目的开发团队来的，工程师的时间与精力需要专注于能够让大多数用户受益的地方，比如Perl的现代化替代品Python、Go与Node.js。所以 MongoDB决定不再维护Perl驱动。

MongoDB Perl驱动将以优雅、社区友好的方式弃用，具体是在2.2.0版本发布的12个月后正式结束生命周期（2020 年8月13日）。在这12个月中，开发团队将为该驱动提供关键/安全修复程序。在eof之后，如果有任何希望维护Perl驱动的Perl社区成员，可以与MongoDB社区管理员联系，源码可以fork出来。

此公告还附带了MongoDB Perl 2.2.0 GA版本的更新说明，更新内容主要是：

支持MongoDB 4.2的功能，包括分布式事务、更新命令管道和$merge聚合状态。

可重试读操作。

会话的“with_transaction”回调API。

Perl还能行吗？

Perl是一种高级、通用、直译式、动态的编程语言，它汲取了C、sed、awk与Shell脚本以及众多其它编程语言的特性，其中最重要的特性是内置正则表达式，以及强大的第三方代码库CPAN（the Comprehensive Perl Archive Network，全面的Perl存档网络）。

Perl的特点是追求简单，它的一个追求是：简单的事情就让它简单，困难的事情就让它变得可解。

开发者直言：“解决一个一般的问题只用几行代码就搞定，而面对稍微复杂一点的问题，代码行数也不会超过一屏。”

另一方面，Perl的灵活性也很强，它被称为脚本语言中的“瑞士军刀”，Perl的中心思想可以概括为：可以用多种方法实现。

Perl可以运行在超过100种计算机平台上，适用性非常广泛，从大型机到便携设备、从快速原型创建到大规模可扩展开发都可以一把梭，除CGI以外，它还被用于图形编程、系统管理、网络编程、金融、生物以及其它领域。然而从近来各种消息来看，Perl似乎不太行了。

上个月TIOBE编程语言排行榜中，TIOBE官方使用的标题是：Perl is one of the victims of Python's hype（Perl成为过分炒作Python的受害者）。Perl当时在TIOBE榜单中位于第19位，这是有史以来的最低的一次，要知道，在2005年Perl曾坐过第三名的位置，而当时其 Ratings指数超过10%。另一方面，Perl 6被单独统计，而它仅排在 93位。

Python等同类型语言的崛起，加上 Perl的非常规语法及其不明确的未来（Perl 5与Perl 6之间的差异），对 Perl造成了极大的伤害。

另一方面，为科技专业人群提供分析的网站 Dice Insights近期指出，目前开发人员普遍使用其它语言构建网站，Perl的采用变得越来越窄，同时 Perl本身几乎没有进行积极开发，所以 Perl将会衰落。关于Perl没有采用率与本身没有积极发展，这一点在前边描述的MongoDB Perl驱动缺乏活力中似乎就可以直观感受到。