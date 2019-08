MongoDB将弃用Perl驱动，Perl还能行吗？

由于使用者过少,MongoDB宣布弃用 Perl驱动。

MongoDB 高级产品经理 Scott L'Hommedieu表示,在过去几年中,团队调查了用户群体,并与使用Perl驱动的公司进行交流,得到的反馈是,用户对于通过 Perl驱动支持MongoDB新功能的要求极少。另一边,MongoDB社区自2018年以来,没有用户询问过Perl驱动相关的问题。

这就意味着,现在只有极少数人在使用MongoDB Perl驱动,而只有当人们使用的时候,驱动才有存在的意义。对于项目的开发团队来的,工程师的时间与精力需要专注于能够让大多数用户受益的地方,比如Perl的现代化替代品Python、Go与Node.js。所以 MongoDB决定不再维护Perl驱动。

MongoDB Perl驱动将以优雅、社区友好的方式弃用,具体是在2.2.0版本发布的12个月后正式结束生命周期(2020 年8月13日)。在这12个月中,开发团队将为该驱动提供关键/安全修复程序。在eof之后,如果有任何希望维护Perl驱动的Perl社区成员,可以与MongoDB社区管理员联系,源码可以fork出来。

此公告还附带了MongoDB Perl 2.2.0 GA版本的更新说明,更新内容主要是:

支持MongoDB 4.2的功能,包括分布式事务、更新命令管道和$merge聚合状态。

可重试读操作。

会话的“with_transaction”回调API。

Perl还能行吗?

Perl是一种高级、通用、直译式、动态的编程语言,它汲取了C、sed、awk与Shell脚本以及众多其它编程语言的特性,其中最重要的特性是内置正则表达式,以及强大的第三方代码库CPAN(the Comprehensive Perl Archive Network,全面的Perl存档网络)。

Perl的特点是追求简单,它的一个追求是:简单的事情就让它简单,困难的事情就让它变得可解。

开发者直言:“解决一个一般的问题只用几行代码就搞定,而面对稍微复杂一点的问题,代码行数也不会超过一屏。”

另一方面,Perl的灵活性也很强,它被称为脚本语言中的“瑞士军刀”,Perl的中心思想可以概括为:可以用多种方法实现。

Perl可以运行在超过100种计算机平台上,适用性非常广泛,从大型机到便携设备、从快速原型创建到大规模可扩展开发都可以一把梭,除CGI以外,它还被用于图形编程、系统管理、网络编程、金融、生物以及其它领域。然而从近来各种消息来看,Perl似乎不太行了。

上个月TIOBE编程语言排行榜中,TIOBE官方使用的标题是:Perl is one of the victims of Python's hype(Perl成为过分炒作Python的受害者)。Perl当时在TIOBE榜单中位于第19位,这是有史以来的最低的一次,要知道,在2005年Perl曾坐过第三名的位置,而当时其 Ratings指数超过10%。另一方面,Perl 6被单独统计,而它仅排在 93位。

Python等同类型语言的崛起,加上 Perl的非常规语法及其不明确的未来(Perl 5与Perl 6之间的差异),对 Perl造成了极大的伤害。

另一方面,为科技专业人群提供分析的网站 Dice Insights近期指出,目前开发人员普遍使用其它语言构建网站,Perl的采用变得越来越窄,同时 Perl本身几乎没有进行积极开发,所以 Perl将会衰落。关于Perl没有采用率与本身没有积极发展,这一点在前边描述的MongoDB Perl驱动缺乏活力中似乎就可以直观感受到。