IBM开源Power指令集架构，中国或成最大赢家

上周IBM宣布开源Power指令集架构，同时OpenPOWER基金会加入了Linux基金会运营，这一消息引起了许多讨论，有人看好Power接下来的发展，有人则觉得它的时代早已逝去。这是关于Power自身的看法，而由于Power的开源，将会引发周边生态怎样的变数呢？

ZDNet的高级技术编辑 Jason Perlow 就简单分析了这个问题，并且他认为中国是其中的大赢家。

Power（Performance Optimization With Enhanced RISC）是最通用的几种CPU架构之一，它具有高度通用、高性能等特性，支持从嵌入式系统到超级计算机等平台，在过去的几十年里，它在汽车、医疗设备和军事/航空航天等领域都有一席之地。可以说Power是适用于物联网、网络和无线、工业和环境控制系统、个人计算、企业服务器以及手持设备和移动设备等领域的一款CPU架构。

Jason的文章介绍了他认为在IBM将其杀器Power开源后，分别有哪些公司成为了赢家与输家。

赢家

IBM：IBM的所有软件、服务和云采用Power，而Red Hat是整个IBM Power生态系统中的关键环节，所以未来Red Hat可以成为相当大的未来收入来源。

中国公司：以华为为代表，华为现在可以使用Power来构建5G基础架构、网络交换机和物联网组件，可能还有智能手机和平板电脑处理器，不过对解决华为主要的5G组件供应链问题的作用是杯水车薪。

任何搞IoT设备的人：他们现在有比ARM或Intel更好的选择。微软Xbox可能再次成为PowerPC，每个人都可以制作Wi-Fi路由器、家居网关、Alexa智能扬声器等智能设备。同时这些硬件背后：“made in China”。

苹果：史蒂夫乔布斯当年的Power Mac可能在十多年后的今天重新回归，并且可能迎来新一代Power iPad、Power Watch与其它基于Power的苹果设备。苹果完全可以不再依赖于ARM或者Intel的授权许可，从头再来过。不过这也需要与华为一样投入资源来构建自己的Power生态，在这一点上，苹果似乎已经有了一个好的开端——多年前Tim Cook与Ginni Rometty创建了IBM联盟——这么看这似乎是苹果的一个计谋。

任何超大规模的云供应商：Azure、AWS和谷歌可以与台积电、三星微电子、格芯等制造商合作开发Power芯片。重型容器化和开源工作负载将不再需要兼容英特尔。反过来，这将对其它无法支持这些芯片的云供应商施加压力，并且由于Power的自然架构和能源效率，它最终将极大地降低云计算的成本。

微软：虽然看起来x86在Power崛起时受损会损害其Windows/Wintel的主导地位，但微软多年来其实一直在往云供应商和应用开发商的角色转变，并且它已经在Surface硬件领域不再依赖英特尔。现代Windows 10应用架构也不依赖于Win32，其在每个版本中都将旧版组件替换为新组件。

美国的对手：利用像Power这样的开源超级计算技术，任何对美国构成国家安全风险的国家，现在都可以使用为国防部和国家安全局提供最重要系统的微处理器技术。

输家

英特尔：x86已经挣扎了将近十年，它已经在云中失去了重要的相关性，因为云中出生的工作负载不再与架构因素绑定，它们是高度容器化、面向服务的，并且大量使用包括Linux在内的开源工具集。ARM正在取代英特尔，而现在每个人都有一个免费的超级计算级系统架构Power可以采用。

高通：高通公司拥有领先的5G、Wi-Fi和运营商设备芯片组，它是智能手机芯片的头号供应商，它的骁龙芯片为三星Galaxy手机、Google Pixel以及其它几乎所有不是华为制造的安卓手机提供动力，甚至实际上华为也依赖于它，但目前贸易战使得这一层依赖断裂。而除了智能手机芯片，凭借Power，华为可以开发自己的网络处理器。

ARM：ARM是领先的嵌入式处理器架构，但它有相关的授权费问题，它不是一家晶圆厂公司，只能通过向苹果、高通、三星与华为等公司授权基本的处理器设计。这样一来，一个开源的、专利使用免费的Power可能会将它击垮。

AMD：虽然不像英特尔那样与x86捆绑在一起，但潜在的ARM的失落仍然是对AMD未来业务的重大打击。不过，AMD也可以转型成为基于Power的芯片的合约制造商，甚至可以在多个市场领域设计自己的产品，从嵌入式/网络到企业和移动领域。

三星：与AMD一样，三星是全球最大的半导体合约制造商之一，可以为苹果等企业制造基于Power的芯片，但这意味着它将不得不与格芯等公司进行竞争，这些公司在Power和IBM的工厂中占据优势，而中国方面，他的竞争对手包括台积电、富士康和华为。

RISC-V：作为ARM的开源替代品，在 Power开源后拥有了广泛的行业支持之后，RISC-V几乎可以说再见了。

美国：想要让公司不使用免版税的开源技术，这不可能。特朗普政府无法阻止开源被采用。

文章作者 Jason最后表示，这些影响可能需要数年时间才能应验，而且并不是所有有利方都会积极拥抱开源的Power。但是毫无疑问，对于上边清单中列出的受影响的公司，巨大的变化是必然的。