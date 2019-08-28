不让5G基站进社区，这事在美国也发生了

8月26日消息，据国外媒体报道，不少美国城市对5G说“不”，理由包括影响健康和房屋美观以及FCC越权干预。它们正试图限制运营商在居民区内新建5G基站，因而与运营商和联邦当局发生冲突。

以下是翻译内容：

加州圣罗莎市议会成员杰克·蒂贝茨(Jack Tibbetts)知道自己遇到了个麻烦。那是2018年初，他开始接到来自两党选民的电话。他们都指出：蜂窝天线将安装在房屋旁边，这引发了大家对房产价值和健康状况的担忧。

根据世界卫生组织(WHO)的说法，大量证据表明，如果说射频辐射对人类有任何影响，那么它的影响也只是相当于咖啡和泡菜等其他“可能致癌”的物质。最近，美国联邦通信委员会(FCC)援引美国食品和药物管理局的数据称，当前对这些天线发射的射频能量的限制提高了它们的安全性。

然而，来自官方机构的所有这些声明都无法阻止阴谋论在社交媒体上不断传播，因而人们对健康的恐慌在互联网上持续蔓延。

整个北加州的城镇都在发布法令，以健康问题为由，禁止将新的5G基站部署在居民区内。俄勒冈州波特兰市和蒙大拿州白鱼市的居民在游说政府实施限制措施时，也提到了这些说法。包括新罕布什尔在内的四个州的立法人员提出议案，要求对5G的健康影响进行进一步研究，否则就敦促国会这样做。

对于蒂贝茨来说，这些新的“小基站”天线(用于4G网络，但可以升级到5G)被部署于圣罗莎是否真的危险，并不重要。其中一些天线安装在距人们卧室窗户仅6米的电线杆上，居民们抱怨移动运营商Verizon没有事先通知他们就实施安装。重要的是，蒂贝茨的选民不希望这些笨拙的公共基础设施离他们家太近。

无论居民们反对新建发射塔的理由是什么，蒂贝茨——以及全美无数的市长、州长和地方议会成员——在现行规则下几乎没有或根本没有权力按照选民的意愿行事。他们也不再能够像过往那样对新设基站收费——这是一个很好的为公民倡议筹款的途径。那些按照选民反馈采取行动的城市正在制定法规，此举会让它们陷入被电信公司起诉的风险，本月的纽约州罗切斯特市便是一个例子。

5G被认为是未来电信业发展、全球竞争、创新乃至市政基础设施发展的关键所在，但如今它却成为了争论的焦点。要部署5G网络，除了升级现有的发射塔以外，估计还需要在电线杆、灯柱和建筑物上新建50万座新发射塔和小基站。专家们还预计，5G的推出周期将会很长，可能会长达10年甚至更长时间。

大多数城市都想要5G，但它们不想被告知以什么样的方式，什么时候，以什么样的代价实现5G。FCC已经通过了旨在加快5G推广的规定，这很可能会引发激烈的争论，结果适得其反。

FCC要求快速部署5G

活动组织EMF Safety Network旨在游说人们减少接触电磁场，它的成员桑迪·毛雷尔(Sandi Maurer)指出，“我参加该组织的个人原因是，我认为人类受到了威胁。”

在一定程度上，由于这种行动主义，加州马林县的许多城镇都已经通过了限制电信公司在居民区内部署5G基站的法令或决议。像米尔山谷这样的城镇指定了不允许基站出现的区域，而且可能还要求基站之间保持一定的距离。2018年，Verizon撤回了在加州塞瓦斯托波尔安装两个小基站的申请，而没有起诉该市或寻求FCC的帮助。

但自那以后，FCC推出了5G Fast计划，要求各城市和各州在60或90天内批准部署新的5G天线。它还限制政府领导人就新基础设施占用的地方（无论是电线杆，路灯，还是建筑立面）向移动运营商收取费用。

FCC主席阿吉特·帕伊（Ajit Pai）和美国总统特朗普都表示，下一代的5G无线网络的广泛部署对于赢得与中国的竞争至关重要。

而多个城市领导人表示，他们划分区域和监管基础设施的权力正在被削减。超过90个市县联合起来到第九巡回上诉法院提起了一场诉讼，声称FCC越权了。该诉讼的裁决最早可能在春季做出，但也可能需要更长的时间。

加州圣何塞市的首席创新官希琳·桑托瑟姆(Shireen Santosham)说，该市已经批准了596个小基站，它们全都可以升级到5G。当这一部署开始实施时，圣何塞与电信公司签署了协议，约定建设新的小基站的价格为每根电线杆750美元至2500美元。如果那些城市在对FCC的诉讼中败诉，那么圣何塞市可能会被迫降低每根电线杆的最低收费。

FCC主席里德·亨德(Reed Hundt)的前幕僚长布莱尔·莱文(Blair Levin)表示，“移动运营商所要求的是，各城市对待它们的方式，要与其它任何一家申请建设许可的实体完全不同。我认为这将适得其反，因为随着时间的推移，你会得到一种敌对的关系，而不是一种合作关系。”

最典型的例子是罗切斯特，它在8月8日被Verizon起诉。该运营商声称，该市的法规违反了FCC的规定，“对移动运营商征收了部署和维护小型无线设施的非成本费用”。换句话说，Verizon认为，该市对安装5G天线的电线杆空间的租金定得太高。罗切斯特的发言人表示，这些费用与其他供应商支付的费用一致。

又大又丑

关于5G危害健康的论点很难上法庭，因为FCC拥有对电子设备的辐射是否安全的唯一决定权。另一种不同的——也是迄今为止较为成功的——策略是，在5G小基站的尺寸和形状上挑战运营商。

俄克拉荷马州的联合奇图瓦切诺基印第安人邦部对FCC目前的规定发起了法律挑战，华盛顿特区巡回法院最近做出了不利于FCC的裁决，称5G“小基站”并不像宣传的那么小。

电信行业称，这些新天线只有披萨盒那么大。但该法院表示，它们实际上非常大，非常显眼，需要对它们对环境的影响进行评估，而且它们还要遵守历史保护规定。