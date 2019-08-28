日本和欧洲后，美国将测试用摄像头取代汽车后视镜

北京时间28日消息，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）周二表示，计划测试如何使用摄像头来取代传统的汽车后视镜，这一已在日本和欧洲被批准使用的技术。

▲丰田雷克萨斯ES是全球首款使用摄像头取代传统后视镜的量产车型

该部门在一份提交公众评论的通知中表示，计划进行的测试将对使用传统后视镜和基于摄像头的能见度系统的汽车的“驾驶行为和变道机动执行”进行比较。

去年10月，丰田汽车宣布将在日本国内上市的新款“雷克萨斯ES”高配车型上采用这种技术。这是全球首次在量产车上采用“电子后视镜”，在显示器上显示左右两侧的后方影像，以取代传统的后视镜。

在丰田之后，德国大众也于去年12月开始在欧洲销售使用摄像头而不是侧镜的奥迪e-tron电动汽车。

本田汽车也已宣布，将在今年晚些时候或明年初在欧洲上市的本田e电动汽车上采用这一技术。

特斯拉去年10月表示，其Model S、Model X和Model 3车型上安置了8个外部摄像头，提供“360度的周边车辆可视化”，尽管这些汽车仍保留了传统的后视镜。

早在2014年3月，美国汽车制造商联盟（The Alliance of Automobile Manufacturers）已请求NHTSA批准使用基于摄像头的后视或侧视系统。戴姆勒也在2015年提交了一份类似的请愿书，要求批准在其重型卡车上使用这一技术。但这些请愿书仍在等待批准。

NHTSA在去年的一份报告中表示，仍在研究这个问题。新的测试最初将把重点放在乘用车上，然后在对较大的车型进行测试。