内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

日本和欧洲后，美国将测试用摄像头取代汽车后视镜

2019-8-28 8:03:53来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

北京时间28日消息，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）周二表示，计划测试如何使用摄像头来取代传统的汽车后视镜，这一已在日本和欧洲被批准使用的技术。

▲丰田雷克萨斯ES是全球首款使用摄像头取代传统后视镜的量产车型

该部门在一份提交公众评论的通知中表示，计划进行的测试将对使用传统后视镜和基于摄像头的能见度系统的汽车的“驾驶行为和变道机动执行”进行比较。

去年10月，丰田汽车宣布将在日本国内上市的新款“雷克萨斯ES”高配车型上采用这种技术。这是全球首次在量产车上采用“电子后视镜”，在显示器上显示左右两侧的后方影像，以取代传统的后视镜。

在丰田之后，德国大众也于去年12月开始在欧洲销售使用摄像头而不是侧镜的奥迪e-tron电动汽车。

本田汽车也已宣布，将在今年晚些时候或明年初在欧洲上市的本田e电动汽车上采用这一技术。

特斯拉去年10月表示，其Model S、Model X和Model 3车型上安置了8个外部摄像头，提供“360度的周边车辆可视化”，尽管这些汽车仍保留了传统的后视镜。

早在2014年3月，美国汽车制造商联盟（The Alliance of Automobile Manufacturers）已请求NHTSA批准使用基于摄像头的后视或侧视系统。戴姆勒也在2015年提交了一份类似的请愿书，要求批准在其重型卡车上使用这一技术。但这些请愿书仍在等待批准。

NHTSA在去年的一份报告中表示，仍在研究这个问题。新的测试最初将把重点放在乘用车上，然后在对较大的车型进行测试。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：后视镜

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有