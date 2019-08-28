亚马逊再开辟营收渠道，推两款WiFi订购服务

北京时间8月28日早间消息，亚马逊周二为Eero推出了两款新的订购服务，帮助用户的家庭网络更安全。这同时也表明，亚马逊打算如何利用Eero来获得收入。

亚马逊今年早些时候收购了Eero。Eero利用网状网络技术帮助用户家中获得更好的WiFi覆盖。Eero的系统不依赖于单一WiFi热点，而是在用户家中部署多个单元，让用户无论身在何处都能获得较好的信号。

这两项新功能包括Eero Secure和Eero Secure+，后者此前曾被简称为Eero Plus。Eero Secure会跟踪用户的浏览记录，如果用户正在访问可能存在恶意软件或钓鱼活动的网站，就会发出警告。此外，Eero Secure还提供了家长控制功能。

Eero Secure+提供与Eero Secure同样的功能，但同时加入了由Encrypt.me提供的VPN，一个帮助用户统一管理所有密码的1Password订购，以及Malwarebytes防病毒软件。

Eero Secure的每月价格为2.99美元，或每年29.99美元，而Eero Secure+的每月价格为9.99美元，或每年99.99美元。Eero的用户可以在帐号页面上注册这两种服务。