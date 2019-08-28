VoLTE全面商用时代到来

普通用户会关心VoLTE是什么、进展如何么？NO！而是部分2G/3G用户担心运营商减频退网后会不会影响自己打电话、上网。

这背后的重心就涉及4G语音VoLTE，简单说：VoLTE会让你的通话、上网体验更好。

但4G时代，VoLTE发展速度并不快。

根据3GPP标准定义，5G语音（VoNR）仍沿用4G的话音架构，也是基于IMS提供话音业务。但是5G初期覆盖不足，加上对于SA/NSA的不同选择，5G初期语音将会回落到VoLTE。待5G覆盖完善后，再推出VoNR，采用更高清的编解码技术，进一步提升话音质量和体验。

也就是说VoLTE真正绽放时刻在5G时代，且要充当主力军的角色。

横亘在VoLTE全面商用前的难题

不过真正走向绽放绚烂时刻之前，还有一些挑战和问题需要解决。

首先就是网络覆盖问题。网络是支撑VoLTE的前提。截至今年6月底，我国4G用户已经达到12.3亿户，占移动电话用户的77.6%，4G渗透率已经很高。但是仍旧未关闭2G、3G网络，这样就会导致一些频段不能重耕，那么4G和5G网络覆盖也会受到影响。因此，应该加快2G/3G退网。

其次，终端支持问题。终端是优质体验的承载，但需要支持VoLTE的终端才可以，目前种类还是比较少。据悉，目前中国移动已经实现VoLTE终端的全覆盖。

对于中国电信来说，早在去年底，支持其VoLTE的全网通手机终端就已经超过227款，且2018年4月1日后上市的4G全网通终端均普遍支持中国电信VoLTE。

而中国联通相对来说就比较少了，目前已经支持中国联通VoLTE的仅有华为、荣耀、小米、vivo、三星部分机型，今年12月份之前所有苹果终端才升级支持开通VoLTE。

第三，互联互通问题。如果三大运营商的VoLTE能够在全国实现互通，就能够加速2G、3G用户转4G，这样2G、3G退网速度就快了，频谱利用率也将会提高。

今年初，工信部印发《IMS网络互联互通试点实施方案》：此次IMS网络互联互通试点省份为湖南省和四川省；试点业务范围包括基本语言业务、补充业务、点对点视频通话、彩铃、电话会议；试点为期一年，中国电信、中国移动首批参加本次试点，中国联通在条件具备后参加试点。

湖南移动拨通了到湖南电信的第一个IMS网间通话，这标志着湖南省IMS互联互通项目取得阶段性成果。下一步，该项目将进入业务测试阶段，待系统上线试运行后，对网络间的通话质量将有较大的提升，网间业务种类将更加丰富，用户通信网络体验也将得到改善。

相信，这三个问题得到解决后，VoLTE也就开始全面商用了。

三大运营商不同步伐稳推VoLTE

我国三大运营商正在按照自己的步骤稳推VoLTE。

2018年中国移动4G用户7.13亿户，4G用户渗透率达到了77%，4G VoLTE用户占比达到了53.4%。按照这样的速度发展，截至2019年上半年中国移动4G VoLTE用户占比已经远远超过53.4%。

去年11月29日，中国电信宣布开通VoLTE业务全面试商用，除新疆及西藏那曲市以外，全国各省市均支持中国电信VoLTE网络。试商用期间，中国电信VoLTE高清语音和视频通话均纳入用户现有资费产品，按普通通话资费标准计收。

按照中国电信的规划，未来电信VoLTE进入成熟商用期后，VoLTE驻留时间将超98%。而终端也将不提供VoLTE开关，语音方案全部采用纯VoLTE模式，同时还将推进CDMA 1X的退网。

而中国联通由于自身网络和资金考虑，对待VoLTE比较谨慎，步伐也最慢，中间一度出现关闭VoLTE服务的消息。不过最新数据显示：截至2019年6月底，4G基站总数达到135万个（含4G室外站及室分信源）VoLTE网络全网具备业务开通能力，预计2019年10月15日完成联通全网用户自动签约VoLTE。

且今年4月1日起，中国联通已经在北京、天津、上海、郑州、武汉、长沙、广州、济南、杭州、南京、重庆共11个城市先行试商用VoLTE，6月1日起全国试商用。试商用期间，中国联通的VoLTE业务按时长计费，与现有语音业务收费标准一致，免收VoLTE业务产生的流量计费。只要持有支持中国联通VoLTE终端的4G用户即可使用该功能。功能开通后，手机上将显示“VoLTE”或“HD”图标。

日前中国联通还启动VoLTE炫铃音视频融合放音平台新建工程，以及VoLTE炫铃平台改造（软件部分）。中国联通此举是为了满足视频炫铃与音频炫铃的业务发展需求，适应融合化业务发展、集约化建设维护、虚拟化架构演进的整体要求，推进炫铃平台技术进步，建设提供VoLTE音视频炫铃业务的融合炫铃平台势在必行。

已经走过初期建设的VoLTE，随着5G商用的到来以及难题逐渐解决，也终于开始走向全面商用的时代。