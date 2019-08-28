肯德基人造肉炸鸡上市受热捧，5小时内全售光

据外媒报道，毫无疑问，以植物为基础所做的肉类替代食品在市场上一直很受欢迎，但是谁能想起这种食品上一次让人造肉爱好者产生和电影爱好者与运动鞋收藏者一样的狂热是什么时候？今日，它就受到了这样的欢迎。

Beyond Meat和肯德基宣布，8月27日两家公司在亚特兰大的一家肯德基餐厅进行了一次测试，向消费者提供人造肉炸鸡，而他们所准备的Beyond Fried Chicken人造肉炸鸡在不到5个小时的时间里就被抢购一空，从餐厅开始营业的那一刻起，长长的队伍就“围绕着餐厅”。一日之内卖出这么多的炸鸡并不是一件很容易的事情，当天这个餐厅所卖出的人造肉炸鸡数量，相当于他们通常情况下一周内所卖出的鸡米花的数量。

肯德基计划对这次测试的结果进行研究，从而确定下一步的计划，该公司有可能会进行一轮规模更大的测试，或是在全世界所有餐厅中都推出这种人造肉炸鸡。肯德基并未透露他们的考虑标准，但是近日买人造肉炸鸡的队伍有多长，显然并不是该公司最看重的指标——肯德基需要确认Beyond Fried Chicken能够吸引消费者不断回购，而不是仅仅是让消费者愿意尝试一下。

对于肯德基和Beyond来说，他们迎来了一个机会，让他们有可能一起吹响人造肉食品的号角。如果肯德基成功在全球范围内推出人造肉炸鸡，那么这将会是一个明显的信号：除了汉堡之外，以植物为基础的肉类替代品拥有更广泛的吸引力。当前来看，这种食品还远远没有得到普及，但是很可能在不久之后它就会变得非常常见，未来消费者所面临的问题将会是：在哪家餐厅去吃无肉餐。