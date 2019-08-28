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南大：148万采购全套Adobe三年使用权，供师生免费用

2019-8-28 8:25:12来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家8月28日消息 据澎湃新闻报道，8月26日，南京大学招标办公室在其官网公布了南京大学Adobe软件校园版服务成交公告。公告显示，经评标委员会评审上海南洋万邦软件技术有限公司成为南京大学Adobe软件校园版服务供应商，成交价格为148万2千元。

报道称，此前由南大招标办公室发布的项目单一来源采购公示中提到：为实现Adobe软件产品全校使用，进而向广大师生提供最新最全的创意设计软件，南京大学拟向Adobe公司采购Adobe CC All Apps套全包产品使用权，授权模式包括账户订阅版（单机版）和网络版两种，因Adobe软件套件只能由Adobe公司提供，故申请单一来源采购。

在中国政府采购网查阅该项目单一来源采购文件发现，此次南大拟采购Adobe软件校园版服务三年，采购预算为人民币150万元。采购方在项目需求中明确，采购Adobe CC All Apps全套包产品，需同时支持微软和苹果操作系统，且由供应商提供培训、售后和质保服务。

据南京大学信息化建设管理服务中心运行服务部的工作人员表示，目前学校还在与供应商进行对接、调试。Adobe正版软件的服务计划在本学期内正式上线，届时师生可通过南大正版软件服务平台免费下载使用。

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关键词：Adobe

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