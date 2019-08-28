Gartner：二季度华为手机增长明显，iPhone销量减少13.8%

北京时间8月28日早间消息，Gartner发布最新报告称，2019年二季度，全球智能手机销量同比减少1.7%，总销量3.68亿台，上年同期3.74亿台。在前5大手机制造商中，华为与三星增长最明显，销量分别同比增加16.5%和3.8%，两大品牌占了全球手机销量的三分之一还要多。

在大中华地区，由于华为强势促销，品牌定位清晰，与2019年一季度相比，二季度手机销量增加31%。至于三星，二季度销售手机7500万台，全球份额上升到20.4%，上年同期19.3%。三星手机销量之升，主要是因为Galaxy A系列手机畅销，另外三星还巩固了低端及中端产品线，不过Galaxy S10二季度表现并不好。

再看苹果，二季度iPhone销量只有3800万台，同比减少13.8%，市场份额10.5%，比2018年同期的11.9%下滑1.4个百分点。

环顾全球手机市场，中国与巴西的表现比其它地区稍好。二季度中国手机出货量达到1.01亿台，同比增长0.5%；巴西手机销量达到1080万台，同比增长1.3%。在手机销量最高的5个国家中，只有中国和巴西增长。

印度手机销量排名第二位，二季度销量约为3570万台，占全球销量的9.7%；与上年同期相比，二季度印度手机销量同比减少2.3%。

Gartner预计在今年余下的时间里手机市场会持续疲软，2019年年销量只有15亿台。Gartner认为，高端手机销量下降的速度快一些，为了刺激用户更新，制造商正在将旗舰手机的高端功能复制到低端机型。