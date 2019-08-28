库克获56万股苹果股票奖励，价值1.14亿美元

北京时间8月28日早间消息，提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）周六获得了最新的56万股受限股奖励，原因是这位CEO实现了苹果公司董事会制定的时间和绩效目标。在周二交易结束时，这部分授予的股票价值超过1.14亿美元。

像往常一样，苹果扣留了294840股股票，以遵守税收规定。根据库克的交易计划，其余265160股在周一分三批出售，平均交易价格在205.75美元至207.13美元之间。

库克获得了2019年的全部奖励，表明他获得了28万股按时间授予的受限股和28万股按绩效授予的受限股。绩效受限股的依据是苹果股价在2016年8月25日至2019年8月24日之间的表现。由于该公司的股东总回报率在标准普尔500指数中排名前三，所以库克获得了全部28万股受限股奖励。

根据股息调整后，苹果股价在此期间的起始价值为108.01美元，而评估期结束时为216.24美元。

库克目前的奖励仍有182万股受限股，其中112万股计划在2020年8月24日和2021年8月24日分两期支付，这取决于他的任职情况和苹果股价表现。预计将于2021年8月24日批准授予另外70万股。