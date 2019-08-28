苹果iPhone 11实机模型视频曝光？这就是它的样子

距离苹果发布新款iPhone 11只有大概两周时间了，而众多报道已经跟我们提前泄露了这款新产品的外观和部分主要配置。

日前，YouTube频道ConceptsiPhone发布了一个视频，宣称视频中是iPhone和iPhone 11 Pro的「真机模型」。

视频中出现的两款iPhone分别是玫瑰金和白色，尺寸似乎略有不同，但我们暂时分辨不出哪一款是Pro款，因为它们除了大小差异外观基本一模一样。

和我们所知道的一样，iPhone 11背面的主摄像头采用浴霸式三摄系统，这点好像并没有多少意外，大量的爆料信息都在说明这一点变化。黑色涂层让浴霸镜头的看起来不是很突出，三摄右上侧的闪光灯反而成为最醒目的存在。

侧机身看起来依旧很薄很纤细，侧面按键位置也和旧款基本一致，可惜我们无法清楚的观察左侧静音按键是否做了改动——有传闻称它会改回圆状开关。

视频中iPhone 11的底部接口给我们传递出一个比较可怕的信息：Lightning，没有USB-C。

在苹果正式发布「iPhone 11」之前，任何有关于它的消息都只是传闻，当然，现在每年的iPhone旗舰机都会提前被曝光得清清楚楚，大家可以参考视频截图中的「真机模型」和此前大量关于新机的爆料预测出它的样子。