360首席安全技术官郑文彬：5G使网络攻击潜在对象增多

5G协议更安全但多设备联网增隐患；随着5G时代到来，新形势下的网络安全问题日益严峻。此前，中国工程院院士邬贺铨在接受新浪科技、新浪5G专访时坦言，5G安全是把“双刃剑”，必将引发新的风险。

360集团董事长兼CEO周鸿祎则认为，5G具备速度快、时延短等特性，工业互联网、车联网、产业互联网等都将受益，但一定会在安全上带来更多的挑战。

郑文彬，被圈内称为“驱动神童”，是中国顶尖的白帽黑客之一。19岁时，他被周鸿祎纳入麾下，致力于安全高危漏洞等方面的研究。步入5G时代，企业安全防范亦是他的主要工作之一。

“我认为，5G本身不会导致更多的网络安全问题，但它可能本身存在一些网络漏洞的安全隐患”，郑文彬称，单从通讯协议上看，5G比4G安全，它能让更多的设备以更快的速度去连接网络，会催生出更多应用和场景，“但这些应用、场景和设备，也会带来更多的网络安全问题，隐患增加也是必然趋势”。

网络攻防间势力或更加不均衡

“例如车联网，过去车辆是部分联网，网络攻击的影响没有那么大，但5G之后，车联网将具备更多功能和更多应用，这将带来新的安全风险。实际上是给攻击者和恶意攻击程序带来了更多生存的空间和攻击面”，郑文彬指出，“我们国家网络安全产业投入和在IT方面的投入，相比美国有很大差距，在5G时代要加大投入，才能更好应对网络安全问题”。

任何一个5G接入的设备都可能成为网络攻击入侵点，意味着5G将使得网络攻击潜在对象增加。不难想象，未来物联网设备数量很可能是电脑的百倍、甚至数百倍，这也将让整个网络的攻防势力变得更加不均衡。

安全产业规模较小5G将起促进作用

此前，周鸿祎曾公开表示，如今网络战的对手非个人或机构，而是“国与国”的较量，“已经有100多个国家成立了超过200多支网络战部队”。大环境如此，中国安全企业与其他国家相比，又处于何种地位？

“我认为我国安全企业的技术水平，和国际整体水平差距不大”，郑文彬认为，早些年，我国从事网络安全的技术人员，很多因缺少工作机会而转投黑产，随着安全企业的崛起，这类情况得到了明显改善，“但是相比美国等国家来说，国内网络安全产业的规模还处在较低水平，所以这是一个亟待发展的产业。而5G的商用，对整个产业的规模将起到很大的促进作用”。