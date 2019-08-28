董明珠再走造车之路，这次能否“马”到功成

继个人投资银隆陷入纷争后，董明珠再度在汽车领域出手，促成格力集团与威马汽车达成战略合作。

董明珠与沈晖

威马汽车CEO沈晖在微博中写道，双方将共同探索出行与家居智能化场景的无限可能。但实际上合作不仅仅如此，还涉及整车制造相关、高端设备输出等方面，这也让董明珠的造车之路产生了“续集”。

“中国的汽车有一点粗制滥造”，董明珠曾经的一番观点引发热议，对于一向快人快语的她来说显然也不惧怕争议，她亲自下场走入造车领域，但迎接她却是一条崎岖不平、看不到终点的道路。

下狠心入局“造车”

故事要从3年前说起。2016年8月，格力电器发布公告称，拟作价130亿元收购珠海银隆100%股权，这让此前名不见经传的银隆瞬间名声大振，但突然进军造车事业也让董明珠备受质疑，一方面专家认为银隆估值过高，另一方面定增方案也引发不满。

董明珠内心十分坚定，直呼“珠海银隆是个未被发现的金子”。但是股东并不给她“面子”，最终在股东大会上，收购方案遭到了中小股东的集体反对，无奈只好终止收购计划。

“股东为什么反对呢？因为他鼠目寸光，只看眼前三分地”，董明珠依然力挺银隆，称“虽然格力电器收购珠海银隆没成功，但是董明珠一定要做。希望大家看到我造的车，打着格力的手机，控制家里的温度，享受格力给你们带来的美味佳肴，这就是我的梦想。”

在她的号召之下，王健林、刘强东等大佬几乎没有过问，就共同向珠海银隆出资30亿元，拿下22.39%的股权。值得注意的是，“隔壁老王”只是一通电话就拿出了5亿，王健林本人甚至连能占到多少股份都不清楚。

按照董明珠的说法，投资银隆并不意味着造车，而是为了让格力切入汽车空调领域。“如果今年银隆实现销售三百亿元，生产三万台汽车，那就意味着我们卖三万部汽车空调。”她认为，有了银隆这个合作案例，格力汽车空调向全国推广则会更顺利。

王健林与董明珠

投资银隆陷“宫斗”

情况远远没有她想的那么乐观，珠海银隆相继被曝出拖欠货款、武安产业园大面积停工，凸显了在管理方面的缺失。

“我之前意识到银隆的管理有问题，不过确实没想到管理问题这么严重”，随着调查深入，越来越多的问题被暴露出来。

2018年11月，银隆新能源股份有限公司发布声明称，公司新一任董事会、监事会及公司管理层在履职过程中，发现原董事长魏银仓、原总裁孙国华涉嫌通过不法手段，侵占公司利益金额超过10亿。目前已经提起民事诉讼，并向公安机关报案。魏银仓仅仅过了几个小时就立即对银隆声明作出回应，称已经起诉董明珠。这让双方的矛盾展现在公众视线之中。

之后双方你来我往，展开了一番舆论攻势，魏银仓称个别股东及实际控制人董明珠为个人私利，利用公司对大股东发难，实在用心恶毒，手段恶劣，大股东对此非常愤慨。“大股东会利用法律武器依法反击，向有关部门举报实际控制人（董明珠）违法犯罪的事实。”

董明珠控制的银隆新能源则毫不相让，称公司采取法律手段并非董明珠指使，魏银仓在北京相关法院起诉董明珠系“信口开河”，是“想绑架董小姐的知名度、给她泼脏水”。并放言“你要战，便来战，战至最后，仁者无敌；尔欲撕，尽管撕，撕掉底裤，方见真相。”。

好在最终结果对于董明珠来说还不错。2019年4月，珠海银隆发布公告称，大股东魏银仓及孙国华等人涉及侵占公司利益总计超过14亿元，共涉及四项刑事案件和三项民事案件。经确认，大股东魏银仓身处美国，孙国华等6人已被刑事拘留，部分与刑事控告事项有关的人员也已失联。这也宣告这场“宫斗剧”迎来大结局。

两年时间，从“非投不可”到最后虽落得一地鸡毛，但董小姐仍然没有放弃自己的“造车梦”。

董明珠与魏银仓

再次入局“造车”

一方面在银隆的投资中获得了经验，另一方面也得到了教训，此后董明珠则选择了相对轻量化的方式入局造车行业。

8月23日，格力电器与威马汽车签署战略合作协议，双方将在智能制造、车家智能互联等智能化相关领域，以及整车制造相关、高端设备输出等方面展开深入合作，并将共同探索在渠道方面合作的可能性。

据威马方面透露，目前双方合作尚不涉及资本层面的合作，但涉及整车制造相关合作，以及打造智能化标杆工厂也让网友对于格力造车产生足够遐想。

在双方的合作协议中，并未透露太多信息，而具体格力将如何参与整车制造？威马方面未给出明确答复，但表示“根据双方协议，暂不会打造格力定制车型。”

据介绍，双方的合作将围绕家居与出行两大高频生活场景，深度融合智能化技术，探索“AI+物联网“的边界，打造智慧出行与智慧家居头部企业的合作标杆，并加速新能源汽车产业向智能化转型。

不仅仅是威马，相关人士透露，格力还与一汽大众、上汽通用等多家车企合作，合作模式也基本与威马类似。与此同时，格力还为多家车企工厂提供制冷等方面的解决方案。

“选择与造车新势力进行合作，选择确定性比较高的、目前市场表现比较好的威马，体现出格力对于造车的热情仍在保持”。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为，这种示范性投入，对威马对格力来说两方都是好事情。

格力的多元化布局

2016年7月，董明珠宣布格力进入多元化时代。她认为未来五年是智能化的黄金时期，在这个过程中，格力要坚持走“自主创新”的道路，进入多元化。

不过3年过去了，空调业务仍然占绝对主力，其他主营业务占比均不超过2%。格力财报显示，2018年格力空调营收1556.82亿元，占总营收比重的78.58%，而主营业务生活电器分类为第二大营收来源，仅占比1.91%。

格力2018年营收占比

同比来看，营收占比情况还是有所优化，空调业务占比较2017年减少约5%。格力表示，将继续向更具竞争力的多元化、科技型的全球工业集团迈进。

实际上，格力在跨界领域做了不少尝试。2015年3月，格力发布第一台智能手机，正式进入智能手机领域，此后还推出了格力手机2代、格力色界等，但手机业务始终不温不火。

看到国内消费者到国外买饭煲的时候，董明珠下定决心要做出世界最好的饭煲，“用了4吨米来进行饭煲研究。”

此前还有消息称，格力要跨界进入智能电视领域，或与空调相结合，但该消息随即遭到了董秘望靖东的否认。

不过最让董明珠上心的还是造车领域，在年报中格力方面介绍称，“精密模具是格力电器多元化布局的重要战略方向之一”，目前客户有宝马、通用、丰田、本田等众多汽车及汽车零部件厂商。

董明珠也多次阐述过进军造车领域的逻辑，“因为当时我们格力电器要寻求新的突破，这个突破我觉得不仅是企业的增长，还有我觉得真的要有家国情怀。”

她进一步表示，“我们的资源一直在消耗，那么银隆的电池技术，又给我们带来一个全新的认识，就是说它在使用完以后二次回收，在分解的时候没有任何障碍，现在很多电池解决不了。”与此同时，董明珠认为，银隆的电池正好能成为格力电器未来智能家居里面必不可少的一个程序。

结语

艾媒咨询报告显示，2018年冷年（前一年8月到当年7月）空调销量增速为16.56%，增速已经出现放缓趋势。另外值得注意的是，格力空调业务的毛利率也出现了4.1%的下滑。

产业趋势所迫，也让格力思考了多元化的发展方向，然而造车真的会是一个好选择吗？在崔东树看来，“造空调的造车是合理的跨界发展，应该说造车的发展潜力还是比较大的。”

但隔行如隔山，正如北汽集团董事长徐和谊所说，“从竞争角度看，每家都有杀手锏，不可能做全才”。而对于坚定跨界的董明珠，造车是不是会像此前跨界的其他领域一样成效甚微，或是开辟出新的天地，还是未知。