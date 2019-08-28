气候趋暖归咎于人类？地球不止一次经历过极端变暖

气候变化使得干旱变得更加严重，专家最新研究称，地球高温气候在历史上处于振荡周期变化，大约2.52亿年前地球气温升高了10摄氏度，95%海洋生物和70%陆地生物灭绝消失。

北京时间8月28日消息，据美国生活科学网站报道，你愿意去北极度假吗？当然，除非你喜欢零摄氏度以下的气温和北欧极地滑雪旅行，但是你如果生活在5600万年前，你可能会有不同的答案，在那个时期，你在北极会享受到温和的气温和绿色景观，这是因为当时全球正处于“古-始新世热量最大期”，全球气温非常高，甚至两极的温度都接近热带地区。

当地球每个月都在刷新一个又一个高温记录时，远古地球是否像现今一样高温？

事实证明，地球不止一次经历过极端变暖的时期，两极曾处于冰冻，之后融化再次冰冻，现在地球再次开始升温，地球气候的确会出现自然振荡周期变化，在数万年的时间里，地球环绕太阳的自转会逐渐发生变化，导致从季节至阳光照射的各种变化，部分是由于气候振荡变化，地球经历了冰河时代和较温暖的间冰期。

但是要创造出一个大规模的气候变暖事件，例如：古-始新世热量最大期，需要的不仅仅是地轴线倾角的变化，或者地球环绕太阳轨道的形状变化，极端气候转暖事件始终会涉及到一个无形的罪魁祸首——大气二氧化碳指数超标。

专家认为，二氧化碳基本上是古-始新世热量最大期的形成原因，但是没有人类存在，二氧化碳指数怎么会超标呢？科学家对此也无法完全确定。

他们猜测最可能的情况是火山向大气喷射二氧化碳，吸收热量，或许还会融化冻结的甲烷，甲烷是一种温室气体，它对大气增温的效果比长期封存在海底的二氧化碳更强，仅仅因为温室气体引发极端变暖事件以前是曽发生过的。

以二叠纪-三叠纪物种灭绝事件为例，该时期处于恐龙出现之前几百万年，事实上用“物种灭绝事件”并不足以体现当时的情形，这对于地球任何事物绝对是一场灾难，大约2.52亿年前，地球气温非常高，该时期被称为“失控温室效应的典型代表”，这一气温变暖事件，是由于火山活动引起的（被称为西伯利亚陷阱的火山区域爆发），导致气候混乱，地球大量生物死亡灭绝。

当时地球气温升高了10摄氏度（相比之下，自从人类开始燃烧化石燃料以来，全球气温升高了1.2摄氏度），最终结果是，大约95%海洋生物和70%陆地生物灭绝消失。

目前还不清楚二叠纪-三叠纪大灭绝时期温室气体浓度有多高，但很可能比现在高很多，一些气候模型表明，它们的增长速度高达3500ppm（百万分之3500），而现今大气二氧化碳浓度略高于400ppm。

但正是二氧化碳浓度变化速度使得现今气温状况前所未有，在二叠纪-三叠纪大灭绝事件中，达到现今全球气温条件需要数千年的时间，依据一些研究，最多需要15万年时间，对于古-始新世热量最大值，其被认为是一个极端迅速变暖的实例，经历了10000-20000年才达到高温条件，而现今的气候转暖仅用了150年。

这就是现今气候变化和远古时期气温高峰期之间的最大差异，这也是目前气候变化难以预测的原因，人们担心的不仅仅是“地球正在变暖”，更令人担忧的是，我们不知道气温变化有多快，很可能该节奏是人类无法适应的，依据过去的气候变暖事件，当前全球趋暖必定会产生糟糕的结果，气温变化是一个戏剧性过程，亟待我们深入研究分析。