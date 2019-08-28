松下的进击：发布首款6K拍摄全幅无反相机LUMIX S1H

8月28日，在这个非常“吉利”的日子里，松下终于发布了LUMIX S1H全画幅无反相机。同时，这也是全球首款可以实现6K/24p视频录制的数码相机。

既然是全球首款6K视频拍摄相机，那我们就着重来说说这部分内容。据了解，LUMIX S1H最大限度地利用全画幅图像传感器中每个像素，实现6K/24p（3:2宽高比）或5.9K/30p（16:9宽高比）视频录制，它也是全球第一款支持10 bit 60p 4K/C4K视频录制的全画幅无反相机。相机支持多种录制格式，包括4:3变形模式，可满足多种专业需求。相机的高分辨率数据还可用于创建具有更高图像质量的4K视频或4K图像裁切。

另外，LUMIX S1H具有14档+的宽动态范围，可媲美Panasonic Cinema VariCam，支持V-Log/V-Gamut。相机可以精确捕捉从暗区到亮区的所有内容，完美还原人体皮肤颜色和纹理。松下采用统一的色彩设计，S1H录制的镜头片段与VariCam录制的V-Log镜头片段或LUMIX GH5/GH5S录制的V-Log L镜头片段相兼容。

经常用相机拍摄视频的人会担心一个问题，即时长问题。不过在松下LUMIX S1H里，这个却不是问题，因为在各个S1H录制模式下，视频可以在允许的操作温度范围内不间断地录制视频，用户可以更加专注于拍摄而无需担心时长问题。

除此之外，松下S1H采用与松下S1相同的2420万像素图像传感器，但S1H所搭载的传感器具备低通滤镜，以减少画面中的摩尔纹。此外，松下S1H具备5轴防抖，在搭配兼容Dual I.S.2防抖镜头时可提供6.5档补偿效果。与松下S1、S1R相比，S1H机身体积略大一些。

同时，松下S1H机身主体与屏幕之间设计了散热风扇，以防止相机在长时间录制视频时可能出现的机身过热。松下S1H具备防尘防滴溅性能、并可在-10℃环境中正常工作，快门寿命达到了40万次。

价格方面，松下LUMIX S1H为3999美元，约合人民币28600元。

此外，松下还一同发布了两款镜头，分别为LUMIX S PRO 24-70mm F2.8镜头和LEICA DG SUMMILUX 25mm F1.4 II ASPH.镜头。

LUMIX S PRO 24-70mm F2.8镜头是松下第四款L卡口镜头，同时也是松下第3款“S PRO”镜头，镜头设计得到徕卡认证。在镜头构造方面，该款镜头采用16组18片镜头结构设计，其中包含3枚非球面、4枚ED超低色散以及1枚UHR超高折射率镜片。

松下LUMIX S PRO 24-70mm F2.8镜头同时采用线性、步进马达，以保障对焦速度。而对焦离合器的加入，可让用户快速切换自动或手动对焦。此外，该款镜头采用防尘防滴溅设计，并可在-10°C环境中正常工作。在视频拍摄方面，该款镜头采用了静音对焦设计，并最大限度地控制了呼吸效应。

价格方面，松下LUMIX S PRO 24-70mm F2.8镜头售价为2199美元，约合人民币15700元。

松下LEICA DG SUMMILUX 25mm F1.4 II ASPH.镜头适用于M43画幅相机。相比起一代，新款镜头增加了防尘防滴溅性能，并更改了镜头外部漆面设计，重量达到205g。除此之外，新款镜头依旧采用7组9片镜头结构设计，其中包含2枚非球面、1枚UHR超高折射率镜片。

价格方面，松下LEICA DG SUMMILUX 25mm F1.4 II ASPH.镜头售价为699美元，约合人民币5000元。