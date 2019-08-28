内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

消费者报告：苹果AirPods输给了三星Galaxy Buds耳机

2019-8-28 10:45:49来源：新浪科技作者：晓光责编：阿迷评论：

美国的权威机构《消费者报告》（Consumer Reports）发布了苹果新款AirPods与三星Galaxy Buds这两款无线耳机的对比，结果是三星胜出。

《消费者报告》表示，在“音质测试”中，Galaxy Buds成为了压倒性的赢家。对比显示，虽然AirPods在播放音乐和电影方面做得“不错”，但也存在一些“明显的缺点”。

他们认为主要是低音缺失。AirPods有低音，但就像敲鼓一样没有深度。低音在那里但你感受不到它。中音部分也有问题。有很多乐器的音乐片段中会相互模糊，造成“拥挤的感觉”，声音辨识度低。

至于Galaxy Buds，《消费者》杂志报道称，“低音触感很突出，深度感明显是AirPods所缺乏的，而且它的中音和高音也明显更好。”

在设计和易用性方面，《消费者报告》认为这两种耳机是不同类型，会因人而异有不同评价。有些人更喜欢Galaxy Buds的入耳设计，而另一些人则更喜欢AirPods的开放设计。

本次他们的报告中称赞了AirPods中苹果H1芯片对接其他苹果设备的连贯性，以及充电盒的设计。但他们又觉得AirPods的双击触控等做的不够好。

最终，AirPods的得分没有达到《消费者报告》推荐的水平。Galaxy Buds的总分是86分，而AirPods是56分。

他们评价三星那款耳机说：Galaxy Buds听起来棒极了，远远超出了你用普通耳机所能听到的。它具有USB-C和无线充电兼容性等新功能，而且你不需要把音量开得很大就能听到。

Galaxy Buds售价127美元，而第二代AirPods售价159美元。当然《消费者报告》承认，对许多人来说，AirPods可能已经足够了。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果三星AirPodsGalaxy Buds

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有