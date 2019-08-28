消费者报告：苹果AirPods输给了三星Galaxy Buds耳机

美国的权威机构《消费者报告》（Consumer Reports）发布了苹果新款AirPods与三星Galaxy Buds这两款无线耳机的对比，结果是三星胜出。

《消费者报告》表示，在“音质测试”中，Galaxy Buds成为了压倒性的赢家。对比显示，虽然AirPods在播放音乐和电影方面做得“不错”，但也存在一些“明显的缺点”。

他们认为主要是低音缺失。AirPods有低音，但就像敲鼓一样没有深度。低音在那里但你感受不到它。中音部分也有问题。有很多乐器的音乐片段中会相互模糊，造成“拥挤的感觉”，声音辨识度低。

至于Galaxy Buds，《消费者》杂志报道称，“低音触感很突出，深度感明显是AirPods所缺乏的，而且它的中音和高音也明显更好。”

在设计和易用性方面，《消费者报告》认为这两种耳机是不同类型，会因人而异有不同评价。有些人更喜欢Galaxy Buds的入耳设计，而另一些人则更喜欢AirPods的开放设计。

本次他们的报告中称赞了AirPods中苹果H1芯片对接其他苹果设备的连贯性，以及充电盒的设计。但他们又觉得AirPods的双击触控等做的不够好。

最终，AirPods的得分没有达到《消费者报告》推荐的水平。Galaxy Buds的总分是86分，而AirPods是56分。

他们评价三星那款耳机说：Galaxy Buds听起来棒极了，远远超出了你用普通耳机所能听到的。它具有USB-C和无线充电兼容性等新功能，而且你不需要把音量开得很大就能听到。

Galaxy Buds售价127美元，而第二代AirPods售价159美元。当然《消费者报告》承认，对许多人来说，AirPods可能已经足够了。