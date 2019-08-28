工信部：前7月电信业务收入累计完成7787亿元，同比降0.2%

近日，工信部发布了《2019年1-7月通信业经济运行情况》。数据显示，7月份电信业务收入增速持续下滑，1-7月，电信业务收入累计完成7787亿元，同比下降0.2%，较1-6月回落0.2个百分点。

▲2018年7月-2019年7月电信业务收入累计增速

其中，固定通信业务收入保持平稳增长。1-7月，三家基础电信企业实现固定通信业务收入2458亿元，同比增长9.5%，在电信业务收入中占31.6%；实现移动通信业务收入5329亿元，同比下降4.1%，占电信业务收入的68.4%。

同时，固定数据及互联网业务保持小幅增长态势。1-7月，三家基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入1261亿元，同比增长2.6%，在电信业务收入中占16.2%，拉动电信业务收入增长0.4个百分点。完成移动数据及互联网业务收入3556亿元，同比下降0.2%，在电信业务收入中占45.7%。

此外，固定增值及其他收入较快增长，是电信业务收入增长的主要拉动力。电信企业积极发展互联网数据中心、大数据、云计算、人工智能等新兴业务，拉动固定增值及其他业务的收入较快增长。1-7月，三家基础电信企业完成固定增值业务收入为841亿元，同比增长27.5%，拉动电信业务收入增长2.33个百分点。