Facebook天秤币发起赏金计划，发现漏洞奖1万美元

北京时间8月28日上午消息，据美国科技媒体TechCrunch报道，Facebook和其合作伙伴正在推进他们的Libra（天秤币）加密货币项目，并宣布他们正与HackerOne合作，针对Libra区块链上的应用程序，推出漏洞赏金计划。

尽管政府监管机构已经要求公司暂停该项目，以便评估Libra的合法性和其可能对全球金融系统带来的威胁，但Facebook的脚步似乎并未停止，同时又发起漏洞赏金计划以证明公司决心承担责任的态度，好照着公司期望的样子重塑全球金融体系。

据悉，针对在该加密货币基金的测试网上开发的项目，任何在项目代码中发现漏洞的安全专家，都可以获得一笔高达1万美元的赏金。

“在Libra区块链上限之前，我们推出了这个漏洞赏金计划。我们希望，世界各地的人们可以在他们的日常金融需求中使用Libra，因此Libra的基础设施必须安全可靠，”Libra Association的政策与通讯主管丹特·迪斯帕里特（Dante Disparte）在声明中说道，“值得注意的是，Libra区块链仍在测试中，仅仅是早期的代码，离最终版本还有很大差距。我们将继续致力于打造最好的Libra区块链，在监管顾虑尚未解决以及必要的监管许可未获得之前，我们不会贸然上线Libra区块链。”

不过，为一个商业可行性有待商榷，更不用说是否能获得必要批准的测试网络发起漏洞赏金计划，看起来像是为时过早。多名Libra Association发言人曾指出，Libra尚不会推出。

“随着Libra一步步向主网发布前进，这是一个重要的环节，以向大众证明Libra Association正积极地应对安全问题，”区块链基础设施服务提供商兼Libra Foundation的合作伙伴Bison Trails公司的首席技术官亚伦·亨肖说。

一名Libra Association的发言人，他们不会就Libra测试网络上当前正在运行的项目数量发表评论。