韩国公布关键技术脱日自强计划，投入至少5万亿韩元

北京时间28日消息，韩国政府28日公布了旨在应对日本限贸的“原材料·零部件·装备领域研发扶持计划”，此举正值日本将韩国移出贸易优惠“白名单”的决定生效之日。

韩国科学技术信息通信部表示，当天在国务总理李洛渊主持的应对日本出口管制部长扩大会议暨第七次科技相关部长会议上敲定了计划。当天恰好是日本旨在将韩国移出出口白名单的新版《出口贸易管理令》正式生效的日子。

根据计划，韩国政府将在半导体、显示器等产业指定100种以上的关键材料，并从2020年至2022年投入5万亿韩元（约合人民币295亿元）以上的预算大力支持这些材料的研发。政府将在直属总统的国家科技顾问会议之下组建统筹管理关键材料的民官合作组织。

政府还提出了凝聚产学研力量的方案。根据计划，政府将指定紧急开展研究的研究机构，暂名国家研究室（N-LAB）；为实现核心材料和零部件的商用化指定试验研究设施，暂名国家设施（N-Facility）；为每种品类都成立国家研究协商机制（N-TEAM），以及时掌握研发一线遇到的问题和国内外动向。

科技部表示，将通过战略投资、流程创新、放宽管制、定制型扶持、产学研结合实现货源自主可控，摆脱对外依赖，夯实增长基础，化危机为转机。为避免关键材料品类为日本获悉，政府没有公布具体明细。据政府5日公布的原材料、零部件及装备竞争力强化对策，关键品类来自半导体、显示器、汽车、电子电气、机械金属、基础化学6个领域。

对于韩国拥有较高技术水平的品类，如果有望实现进口货源多元化，将以全球化为目标开展研发；如果进口多元化难度较大，将支持供需企业合作开展商用化。对于韩国技术水平较低的品类，如有望实现货源多元化，争取在中长期获得原创技术，如多元化难度较大，便努力打造国内供应网络。