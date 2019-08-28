近50年来最具影响力的10种编程语言，都是谁发明的？

软件世界中有各种各样的编程语言，每年还会有新的语言出现，最近发布的编程语言就有Scala、Kotlin、Go和Closure，但历史车轮滚滚向前，浪花淘尽英雄，它们中只有少数才能够存活下来。

编程语言是软件开发中最重要的东西，多年来伴随着人们的讨论和批评不断改进，没有最好的语言，只有更合适的语言。尽管大家都很熟悉那些比较流行的编程语言的发展历史，如James Gosling是Java之父，但并不是每个开发人员都知道是谁发明了Perl，Pascal，Lisp或Erlang。

今天文摘菌带大家扒一扒过去的五十年在软件开发领域被列为最具影响力的十大编程语言及其它们背后的开发者，希望可以站在巨人的肩膀上一睹各种编程语言的风采，在每种语言文末都有免费课程推荐给大家学习。

以下排名不分先后，只是为了让我们了解并记住那些在编程语言和软件开发领域中做出巨大贡献的编程大师们！

Java——James Gosling

Java是最流行和最成功的编程语言之一，James Arthur Gosling博士因发明Java而被誉为Java之父，Java最初由Sun Microsystems开发和支持，在2010年1月Sun Microsystems被Oracle收购后转由Oracle继续开发支持。Java的使命是WORA，“Write Once Run Anywhere”（一次编译，到处运行），Java平台的独立性是其在企业领域取得成功的重要支柱之一，至今，它仍是最流行的应用程序编程语言之一。

C——Dennis Ritchie

美国计算机科学家Dennis MacAlistair Ritchie于1967年至1973年间在AT&T贝尔实验室发明了C语言，至今C语言还是非常流行并广泛用于系统编程，它比Java的历史更久远，但它仍在编程语言中占据一席之地，另外，Dennis Ritchie还与他的老搭档Ken Thompson一起创建了举世闻名的UNIX操作系统，他的知名度虽远不及比尔·盖茨或史蒂夫·乔布斯，但其对软件世界的贡献几乎无人能及。每个程序员都应该了解Dennis Ritchie以及他对编程世界的贡献。

C++——Bjarne Stroustrup

Bjarne Stroustrup，1950年12月30日生于丹麦奥胡斯（Aarhus Denmark），是一名丹麦计算机科学家，因其发明了广泛使用的C++语言而闻名天下。顾名思义，C++是在C流行的时候作为C的下一代语言开发出来的。与偏重结构化的C语言不同，它的显著特性是面向对象，C++仍然是最流行的语言之一，并且在高频交易系统中有着广泛应用，因为它兼容本地系统并具有面向对象的特性。

Python——Guido van Rossum



Python由CWI的Guido van Rossum设计，是一种通用的高级编程语言，其设计理念强调代码可读性，据说它的语法清晰而且通俗易懂。在美国，Python在学术层面上几乎取代了Java，与上一代不同，如今的学生已经开始用Python而不是C或Java编写程序。Python广泛用于Web应用程序开发，软件开发和信息安全。谷歌、雅虎和Spotify等科技巨头已经广泛使用Python。

JavaScript——Brendan Eich



如果你问我哪种语言是过去五到十年里的最大赢家，我会说那必须是JavaScript，它借助jQuery这样的库统治了客户端开发领域，现在正凭借NodeJS这样的库进军服务器端开发领域。

JavaScript是由Brendan Eich设计，Netscape Communications Corporation开发的一种基于原型的脚本语言，具有动态弱类型的特点，其功能十分强大。JavaScript广泛用于客户端脚本编写，验证，动画，事件捕获，表单提交和其他常见任务。它在浏览器中运行，几乎各大网站都有所使用。

PHP——Rasmus Lerdorf



无论你多么讨厌PHP（Personal Home Page），你都不能忽视这样一个事实：一半的互联网都运行在这一美妙的互联网语言上。

PHP最初由Rasmus Lerdorf于1995年发明，PHP借助于PHP组生成实现，并以此作为对PHP语言的正式引用，PHP是微软的Active Server Pages（ASP）服务器端脚本引擎以及其他类似语言（如Java Server Pages（JSP））的竞争对手，但PHP在与这些语言的竞争中脱颖而出，现在已被安装在2000多万个Web站点和一百多万台Web服务器上，PHP也是开源的，被诸如Facebook、Wikipedia、Wordpress和Joomla等互联网巨头所使用，PHP广泛用于构建动态网页和服务器端开发。

Perl—Larry Wall



Perl是一种高级的、通用的、解释型的动态编程语言，Perl由LarryWall在20世纪80年代中期设计和开发，因其出色的文本处理能力而声名鹊起。至今它仍是在Unix系统上开发报告和脚本的主要语言，Perl以解析和处理大型文本文件而闻名，广泛用于CGI、数据库应用程序、网络编程和图形编程，Perl也被IMDB、Amazon和Priceline等公司广泛使用。

Ruby—松本行弘

Ruby最初是由日本的Yukihiro“Matz”Matsumoto在20世纪90年代中期设计和开发的。如果你曾尝试过Ruby和Rails，你就会发现使用Ruby是一件很有趣的事。Ruby受Perl、Ada、Lisp和Smalltalk的影响，致力于让编程更加高效有趣。Ruby主要用于Web应用程序开发，被Twitter、Hulu和Groupon等各大网站所使用。

Lisp——John McCarthy



Lisp是列表处理器（List Processor）的缩写，由JohnMcCarthy开发，是第二古老的高级编程语言，它是像Haskell、Erlang或Scala这样的函数式编程语言之父，主要用于军事开发和防空系统。

Pascal——Niklaus Wirth



Pascal是一种极具影响力的命令式和过程式编程语言，设计于1968-1969年，由Niklaus Wirth于1970年正式发布。Pascal是一种小型高效的语言，旨在鼓励使用结构化编程和数据结构，从而带来良好的编程体验。