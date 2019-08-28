马云“卸任”感言：绝不等于退休和停止创业

“还有两个礼拜，我将卸任阿里巴巴董事长，但这绝不等于我不创业了，绝不等于我退休了！”

在今日举行的2019全球女性创业大会上，马云提前发表“卸任”感言，并给未来领导设了条重要KPI。此外，他还对婚姻、男女平衡等社会问题发表了看法。

谈未来婚姻：未来决定权应在于女性

马云称，未来的世界，婚姻的决定权在于女性，不在于男性。

“现在这种苗头已经很深了，淘宝数据告诉我们，在今天这个时代，男生用的叫‘粉底遮瑕膏’、‘睫毛膏’购买量比过去翻了一倍，所以男人们如果不努力的让自己更美好、让自己更有教养、更有休养，很难入女人的法眼，未来能不能嫁不嫁得出去都是个问题”。

谈人工智能：90%AI性别都为“女”

“人们习惯性地认为技术时代就是男性主导的时代。但是在阿里巴巴，我们并不这么认为，女性在技术人员的占比确实只有13%，但是我们51%的设计师，接近一半的产品测试人员都是女性”，马云认为，男性擅长征服，而女性擅长守护，90%的人工智能现在都用女生的声音，甚至性别的设定都为“女”，“所以这个世界大家都害怕机器，害怕未来世界的机器人也好、人工智能。没有人想被机器智能所征服，但是所有人都愿意被温柔的机器智能所守护”。

谈女性比例：要成为领导考核重要KPI

马云说，一周前他发现，阿里巴巴最近收购了几家公司以后，女性员工的比急剧下滑，“我自己很着急，我说我们公司必须设一条警戒线，女性员工低于33%，要成为我们公司未来领导考核的一个重要KPI，绝对不能低于33%”。

“我们要想尽一切办法把女性拉起来，其实这不是阿里巴巴千方百计为女性提供工作岗位，主要是如果女性的比例太少，阿里巴巴不会成功，是女性带给了阿里巴巴成功的机会。是女性的信任，让阿里与众不同”。

谈男女平衡：希望下辈子做个好女人

马云指出，男人更了解世界，而女人更了解心灵。

“瞒老爸很容易，瞒老妈很难，大家有时候有这个感受，骗老爸一骗一个准，骗老妈非常难，因为她懂得心灵、她懂得的是人”，马云说，人体阴阳不平衡，一定会生病，社会阴阳不平衡也会生病，今天世界的麻烦很多，就是我们社会上对于女性的不尊重、对于女性的理解，不能发挥好女性的力量。

所以要把事情要做到，一般来说靠男性，但是把事情要做好，一定得靠女性，但是要把事情做妙，那得男女一起干。

“我们希望这个世界男性和女性能够平衡，我们希望这个世界更加美好。我羡慕大家、佩服大家，希望下辈子能够做一个好女人”。

谈卸任：绝不等于不创业不退休

在谈及卸任时，马云表示，“还有两个礼拜也要不当阿里巴巴董事长了，但绝不等于我不创业了，绝不等于我退休了，像我们这样的人，可能是命”。他希望“多去做做，多试试，多折腾、折腾，多看看挺好”。

但是，创业不要看太多的所谓创业战略的书。

“创业重要的一点，选择你最喜欢做的事情。第二选择最容易做的事情。第三找到跟你一样相信这些事情的人一起做。效率高，不是靠自己，要靠团队，你要专注，专注做一件事情，是提升效率的最好方式，我就想做这件事情，我只想做这件事情，你就会非常有效率”，马云说道。

以下为马云演讲实录：

各位姑娘们早上好，首先要特别感谢今天到场的所有女性嘉宾，还有所有的参会者。我们有来自政界的、来自商界的、来自体育界的、来自艺术界的，还有来自世界各国、各个领域，我在她们身上发现一种非常大的共同点，她们身上有女性独特的力量，她们努力让世界变得更加美好，让别人变得更加快乐，同时让世界变得更加有希望。

坐在下面，我不断感到一种温暖、感到善良，感到一种独特的智慧，所以我觉得每一次特别荣幸，我们能够给女性创业者、给女性领导者创造一个交流、分享的平台。在这儿也挺遗憾，第一次女性大会，我只邀请了自己作为唯一的男性，所以我说给我一次机会，所以公司那时候特别好，第一次女性创业者大会，我是唯一的男性。

这一次我们有将近10%的男性，我代表这些在场所有的男性，向各位女性表示感谢，是你们的邀请，让我们有这么一次机会能够参与、能够倾听、能够感受这种力量，能够担当起更多责任，去帮助更多的女性。

今天到这里的男性，全是会议的志愿者，也是我们的工作人员，也是大家的工作人员，能有这样的一个工作机会，我们倍感荣幸！

我以前讲过，我希望下辈子能够做个女人，能够养一堆孩子，我觉得这是特别好的感觉，而且感动的是女性朋友都有非常好的主意，应该这么做。刚才主持人还说了，很多人希望跟我生孩子，女性都特别包容，但男性就完全不一样。

我特别觉得欣赏的一个网友说的：“马云，像你长成这个样子，能不能找到男朋友都是个问题，还要生一堆孩子”！

所以我觉得男女确实不一样，女性宽容，男性有嫉妒。坐在那儿，我刚才听吕燕讲，我特别有自信，吕燕说我们这些人属于长得不是被普通大众所接受的美，事实上男性在这个世界上越来越需要更多的自信，男性有点自负。我认为未来的世界，婚姻的决定权在于女性，不在于男性。

其实还真是，现在这种苗头已经很深了，淘宝数据告诉我们，在今天这个时代，男生用的叫“粉底遮瑕膏”、“睫毛膏”购买量比过去翻了一倍，所以男人们如果不努力的让自己更美好、让自己更有教养、更有休养，很难入女人的法眼，未来能不能嫁不嫁得出去都是个问题。

我今天也非常荣幸能够以联合国可持续发展的倡导者，就是SDG的身份在这儿讲话。过去三年半的时间，我很荣幸和世界上各行各业的人一起，共同推进合作这个世界的可持续发展。联合国提出我们到2030年，要实现一个更加美好和可持续发展的世界，推动17项可持续发展目标，取得实质性进展。

而这17个目标中的第5项就是女性，性别平等，也是我本人认为最重要，本世纪最重要，二十一世纪最重要，人类发展最重要，人类生存最重要的话题之一，也是我最关心的一个话题之一。

阿里巴巴成立以来，女性就在我们创业的道路上扮演着至关重要的角色，刚才上面的两位，在她们身上，你看到女性创业者和女性领导者是这个世界上最独特的魅力型的领导者。客观来说，电商行业女性要比男性在很多方面更具备优势，当然我今天不是来谈阿里巴巴的，我希望和大家一起在全球各领域、各地方、各部门、各行业都共同推进性别平等，一起来努力。

四年前我们举办第一次女性创业者大会的时候，那时候的想法，我们非常简单，就希望把全世界的女性创业者聚在一起，让大家有一个交流平台，让世界能够感受到女性力量。但是这个世界最近几年发生的变化非常大，无论是技术也好、贸易也好，世界的格局都在变化。而世界变化的时候，我们发现很多男性很难适应，但是女性却没有什么问题，因为女性天生就是适应变化、喜欢变化，并且拥抱变化，甚至很多女性善于创造变化。

今天人人都在讨论人工智能，讨论机器智能，讨论各种各样的技术，人们习惯性地认为技术时代就是男性主导的时代。但是在阿里巴巴，我们并不这么认为，女性在技术人员的占比确实只有13%，但是我们51%的设计师，接近一半的产品测试人员都是女性。我们有一个产品叫天猫精灵，天猫精灵的代码是男工程师写的，但是负责设计和训练的主要是女性，就算到了机器人的世界，决定美、决定好的标准依然是女人。

有人说女性对颜色的识别能力要比男人更强，也有人说女性能够分辨的声域要比男性更广，我个人认为最重要的是女性对用户体验非常关注。男人关注自己很多，女人关注别人很多、关注家庭、关注丈夫、关注孩子、关注同事。女性对别人的感受、对别人的体验更加用心，更会沟通，对美有更深的理解，这是女性成功的要素。

男性擅长征服，而女性擅长守护，90%的人工智能现在都用女生的声音，甚至性别的设定都为“女”。所以这个世界大家都害怕机器，害怕未来世界的机器人也好、人工智能。没有人想被机器智能所征服，但是所有人都愿意被温柔的机器智能所守护。

我相信这个世界如果女性能够参与未来的技术、产品的设计，我相信社会的进步会更加美好。

未来30年，人类比拼的已经不是肌肉和力量，我们比拼的是智慧和体验，体验时代女人会越来越厉害，因为她懂得别人、她理解别人、她懂得支持和帮助别人。我们发现男性做生意非常注重数字，而女性做生意特别关注体验，数字时代注重体验更加容易成功。

从淘宝来看，女性店主近几年交易额的增长比男性店主高出了30%，淘宝直播的主播主80%是女性，很多人认为这很正常，因为直播嘛，年轻美女的天地，靠打赏、各种各样的方法。其实从我们的淘宝主播，从60后到00后都有，还有上百岁的老太太都在做直播。希望大家去看一下淘宝直播们，她们都很漂亮，很多人明明是可以靠颜值，但偏偏非常努力，她们靠对产品的理解、对用户的洞察以及关心、支持用户，所以他们都做得非常成功。

我相信这个世界只有女性好，世界才会好，首先没有女性，就不可能有阿里巴巴，我们以前有一半的员工是女性，现在情况不是很妙，一个礼拜以前，我们在上海郊区开了一次会，我们发现阿里巴巴最近收购了几家公司以后，一下子女性的比急剧降下来，还好我们公司女性领导者的比例依然有34%。

所以员工的女性比例往下降，我自己很着急，我说我们公司必须设一条警戒线，女性员工低于33%，要成为我们公司未来领导考核的一个重要KPI，绝对不能低于33%。所以我们要想尽一切办法把女性拉起来，其实这不是阿里巴巴千方百计为女性提供工作岗位，主要是如果女性的比例太少，阿里巴巴不会成功，是女性带给了阿里巴巴成功的机会。是女性的信任，让阿里与众不同。

还有一个很有意思的现象，这是我个人的观察，一个公司女性比例的大小和这个公司是否可持续成长的能力是极其成正比的，大家仔细去观察一下，阿里巴巴很有意思，我们早期男女比例非常好，到后来男性工程师、产品人员越来越多，反而我们的业绩增长往下滑，不如以前增长的快，原因是什么？男性工程师和技术人员多了以后，想问题逻辑了、理性了，而不是考虑客户体验和感受。

当一个公司的女性比例很多的时候，这个公司的产品和服务一定会做到与众不同，一定以客户优先，一定思考别人为多。

另外女性让家庭更加温馨、更加美好，我们一直倡导的是2H，一个叫Health，一个叫Happiness。我认为人活着就是两件事情，Health，还有Happiness，但是我们最近又提出3H，有三个H，Health、Happiness，还有Home，健康、快乐、家庭。

网购平台上，65%的网购产品是女性买的，我一定坚持这么认为，没有败家的女人，只有爱家的女人。女人们要照顾老公，要照顾孩子，然后才考虑到自己，而很多男人基本上是以自己为中心。淘宝上近一半的男装甚至超过一半的男装是女性买的，超过60%以上的油盐酱醋是女性买的，给孩子买生活和学习用品的70%、80%以上都是女性，女性不但爱家庭，更充满着爱心。公益网店义卖的商品，女性购买率超过了65%，女性在工作中对信任、对忠诚的理解跟男性也不一样，即使花呗，女性还款最快，诚信率更好，而且对钱，对花呗使用的规划度远远超过男性。女性贷款，我们网商银行中，女性贷款还款的速度和诚信率要比男生高27%，所以我觉得这世界有女性多么美好。

另外我也坚信，女性强、母亲强，才能孩子强，孩子强，社会才会强，母亲的教育水平越高，孩子越强。今天在中国，上过大学的女性已经超过了男性，我对中国充满希望，因为我现在看见大学里面读书的女性比男生多，男生过早希望成功，过于追求成功，过于希望快速成功，过于追求成功，过于希望快速成功，而女性懂得如何提升自己。

一大半的新型互联网公司，现在都是女性创办的，女干部也越来越多，而且研究表明女干部更加清正廉洁，我觉得这个世界需要更多的女总统、需要更多的女人总理、需要更多的女部长，甚至我特别呼吁联合国，我们应该尽快有一名女的秘书长。

女性决策更加谨慎、女性决策更加包容，男性决策更加果断，但是有时候他们的果断，很多时候是武断，我在阿里巴巴20年的创业，跟无数男性创业者、领导者工作，跟无数女性工作者、领导者一起工作，我的感受真的是这样，我刚才讲的不是说给女性听的，我也是说给男性听的，如果你希望成功，这是必要条件，就是你公司里面一定要有足够的女性领导者。

我相信如果有更多的女性领袖，这个世界一定会变得更加和平、更加开心、更加关注别人，因为我们懂得这个世界男女必须共同创造。男女平衡，世界会变得更加美妙，今天的世界需要领导力，而女性领导力，我刚才讲了，尤为重要。女性思考多用右脑，男性思考多用左脑，左脑思考容易被理性所牵制，右脑思考更加凭直觉。

未来的世界，机器人绝大部分都是男性设计的，所以偏理性，世界会变得枯燥乏味，尽管相当方便，而这世界如果我们的机器人也好、人工智能也好、技术也好、数据产品，能够有女性，因为人类未来打败机器人最重要的是直觉，而不是知识，机器一定超越人类在知识上的积累，但是知识、机器没有办法在智慧上超越人类。

所以男人了解世界，而女人了解心灵，瞒老爸很容易，瞒老妈很难，大家有时候有这个感受，骗老爸一骗一个准，骗老妈非常难，因为她懂得心灵、她懂得的是人。人体阴阳不平衡，一定会生病，社会阴阳不平衡也会生病，今天世界的麻烦很多，就是我们社会上对于女性的不尊重、对于女性的理解，不能发挥好女性的力量。

所以把事情要做到，一般来说靠男性，但是把事情要做好，一定得靠女性，但是要把事情做妙，那得男女一起干。所以做到、做好和做妙，这是三个不同的境界。我们希望这个世界男性和女性能够平衡，我们希望这个世界更加美好，所以姑娘们，我认为你们代表着这个世界上的美好，代表这个世界的和平。你们给世界带来最美好的东西，就是坚持做自己，你们是最独特的，男人不管多厉害，离开了你们，他们啥都不是。

所以感谢大家，我羡慕大家、佩服大家，希望下辈子能够做一个好女人，希望下辈子给世界带来更多的美好，谢谢大家！

QA

主持人：我们现场还有很多问题提问给马老师，首先有请分会场朋友们！

提问：我来自印度尼西亚，我想要请问马老师，女性企业家像我们这样，我们这里的女性能够打破天花板，尤其是在现在这样一个大众创新创业的时代，因为对我们来说，打破性别天花板是一个挑战，谢谢！

马云：谢谢，确实我觉得这是一个挑战，我想数字时代对于大家都是存在数字挑战的，对于男性、女性都是如此，每个人都担心恐惧的，但是如果你要是恐惧担心的话，那我们用一种平静的态度，我们要拥抱它，用我们的态度来去改变自身，因为我们看到数字时代正在到来，它对每个人都是一种挑战。我觉得女性可以做得更好，我要讲的重点，我们讲到数据、数字化的时候，讲的是怎么从这里面赚钱，怎么成功，做一个数据公司。

但是并不是每个人都能实现这样的目标，我们应该更多的思考怎么利用好数据，用数字化、互联网能够让我成为更幸福的人，能帮助别人取得成功，能让别人成为更幸福的人。所以我们在看未来二三十年，那些重点放在技术上的人，这是过去放在技术上的人可能取得了成功，但是在未来利用技术去帮助别人的人，这是未来三十年的成功者。

所以有天花板吗？是有天花板，但是你心里面如果没有天花板，那么这个天花板就不存在，这是在你心里的天花板。所以我作为一个男性，特别致力于打破这层心理的天花板，为女性、为小企业、为每个人，我觉得每个人都是平等的，都有机会，而数字化时代对每个人都存在这样一个好的机会，所以大家不要担心，从改变自身做起，来去适应未来，这是我们能做的，而且也没有其它方法，谢谢您的问题。

提问：我是在日本来帮助企业家的这么一个公司，尤其女性企业家，在日本的话，我们知道在政治和经济方面，女性参与度还是比较低，尤其是在女性参与方面还是存在一些障碍，在这方面，我们有哪些可以做的事情，来帮助我们提高女性的活跃度，能在这些方面帮助女性更好的参与，如何克服这些挑战？

马云：非常感谢你的问题，今天我感到非常高兴，我是完全相信女性，特别是完全相信在亚洲的女性领导力，在中日都是如此。

我常常去日本出差，我们看到在日本取得了非常大的进步，有很多进步是我们都非常敬佩的，但是有两件事情我常常希望推进的。我看到有很多领导，比如说很多会议室里面，你一进去，看到都是银发的高管坐在那里，不太看到年轻人，再看大会上，好多男性在日本，但是女性不多。但是现在我们看到改变也在发生，我们相信未来日本会有越来越多的年轻企业家，有越来越多的女性领导，这个确实是一个挑战。

女性领导力，她们的创业精神，我觉得怎么去促进好，这是全世界的一个问题，但是我想今天听取了之前的主题演讲之后，我也是有很大的信心，在这方面，我觉得没有人能帮助我们，只有我们要自助、要自立，因为我如果相信自己与众不同，我就是真的与众不同。

我想二十一世纪，这个时代女性会成为真正的权利，成为时代进步的能量和能源，我想这个世界会和男人掌控的世界大不一样，因为男人掌控的世界是用肌肉掌控的，世界应该由智慧来进行治理。智慧的治理应该需要全体人类，男性和女性。所以我相信世界会改变，如果大家需要我的帮助，我一定会全力以赴，女性需要我，我就会亲力亲为，谢谢！

提问：非常感谢马云先生，我们也希望您有朝一日到悉尼来亲历亲为。我的问题是政府和组织是否要为女性来设定这样一个份额，来让男女参与更为平等？

马云：非常好的问题，组织和公司是不是应该有一个最低份额，那都是要留给女性的，比如30%的女性高管，或者说30%的CEO得是女性。我觉得一家企业应该有一个底线，比如说30%，对于我的公司，我的一个要求就是我们公司的参与度绝不能低于33%，不管你怎么达标，你得达标，这是我的要求。但是如果说我们能实现50%甚至说51%，那我就更高兴了。但是我也相信，今天全球女性通过她们的努力，通过她们的工作，通过她们的投入，通过她们的信心，我担心说在五十年里面，我也认为这个世界应该为男性设定一个份额，就是说以后公司男性比例不能低于多少，我觉得这是很可能的，大家相信我。

世界都是这样的，可能以前先是女性主导，后来男性主导，然后现在我们看看，变革正在到来，未来的女性又会回到主导，我会很高兴，我会非常高兴，为什么我会成功呢，因为我回家听我太太的话，这是为什么我取得了这样的成功，我在公司里听取女同事的建议，这是我成功的秘密。在听取女性领导和同事的话的时候，听的是真正的人性的声音，你要听工程师的话，他讲的是钱、讲的是技术、讲的是产品，但是你要听女性的话，她讲的真的是人的情感，我们世界需要更多的感性的东西，无论一个国家有多强大，不管你的公司多强大，如果说我们对于世界没有这种关切，对于其他人没有这种关爱，我们都会把一切付之东流，我认为每个公司都应该有一个底线，但是我们也会鼓励更高的参与度，我担心的反而是可能在未来某个时间结点上，男性会说能不能给我一点权利。我觉得一百个同事，90个是女性，可能给男性也要设一个地板，这样会是一个平衡。

提问（提问者讲方言，速记没有完全记录清晰）：我是六十年代的知青，八十年代、九十年代，我是国企的一个老总，五十五岁，我退休了，退休了以后，做到今天二次创业，我已经二十年走过来了，今年我75岁，比我杨光妹妹大三岁。有人讲我这把年纪了，钱也够了，完全可以回家享福，但是我有两个事。一个，我们是90%都是女性，第二个，我把钱大部分都投到公益事业和慈善机构，我在关心浙江XX的小孩子。跟我他们讲，叫我第二次退休，不可能的，我说No。有人叫我不要闯了，我想我这样大的年纪还在闯，人家说你对这个问题怎么看，我还是讲No，谢谢！——

马云：谢谢小姐姐，我还是蛮感动的，我还有两个礼拜也要不当阿里巴巴董事长了，但绝不等于我不创业了，绝不等于我退休了，像我们这样的人，可能是命。我们没选择，但是我想世界那么美好，我们多去做做，多试试，多折腾、折腾，多看看挺好。

我在你身上看到了一种很了不起的精神，75岁，她依然充满激情，依然有想象，一个很重要的点，我觉得她替别人着想，她觉得我要做公益，而且不断学习，这些书、这些杂志，因为女性创业和男性创业一样，只有不断学习，并且因为你创业，创业是一种精神，我相信如果我们停止创业了，我们老得很快。

所以我觉得保持75岁，不断的创业、创新，给你的家人、孩子带来无数的快乐，我觉得不要停止，做自己喜欢的事情。我不会停止下来，我觉得阿里巴巴它只是我梦想中的一个而已。我今天还很年轻，我还有很多地方没去折腾，还有很多事想做，所以我要向你学习，75岁依然是这个样子，充满激情，希望75岁的时候，我们不需要有女性创业者大会，那时候我们需要男性创业者大会，谢谢！

提问：刚才马云老师的想法很好，我也是切合这个想法，想问一个问题，我们有很多梦想，想问很多的事情，但是总是觉得精力或者是工作效率顾不过来。我特别想请教马云先生，你在这方面是我们的榜样、典范，在做你想做的事情，提高效率方面，你什么心得的可以教给我们？

马云：谢谢，我昨天下午刚从成都赶回来，我前天在成都，第一我们想法很多，但是最主要是要有行动，创业者最忌讳的是晚上想想千条路，早上起来走原路。晚上想想，我明天必须干这个事，早上起来还是一样。

第二个，创业不要看太多的所谓创业战略，大的书。创业重要的一点，选择你最喜欢做的事情。第二选择最容易做的事情。第三找到跟你一样相信这些事情的人一起做。效率高，不是靠自己，要靠团队，你要专注，专注做一件事情，是提升效率的最好方式，我就想做这件事情，我只想做这件事情，你就会非常有效率。

最怕的是这个看看、那个看看，我一直给很多创业者的建议，也在座女性创业者一个建议，地上有九只兔子，你要抓兔子的话，你就死盯着一个兔子，不要这个抓抓、那个抓抓，你什么都抓不住。所以千万不要想太宏大的事情，也许有一天它会宏大，但是今天活下来，最快的效率。

所以女性选择创业和男性选择创业，一个很重要的共同点，做你热爱的事情，做你喜欢的事情，你就不会累，不要去做那些大的事情、了不起的事情，了不起的事情都是书本上说的，淘宝第一天就没想过做了不起的事情，淘宝第一天说希望给很多姑娘们，白天上班，不太喜欢这个工作，每个人都想开一个小店，二十年以前太逗了，中国姑娘们都想开一个小店，但是开店太贵，门面太贵、地价太贵，那么我们说网上开个店吧，就这么一个简单的想法，走到今天为止，成千上万的人在网上开店。但是很多人又说开店很难，难的原因是你卖的东西，你做的东西，未必是你热爱的。

有时候，你热爱的东西被别人买去了，你热爱的东西跟别人交流了，这种快乐所带来的，会带你走向成功的路径，要想有效率，要专注，少做就是多做，多做往往是乱做，谢谢！