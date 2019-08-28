美企已提交超130份华为销售申请，但无一批复

据路透社报道，三名消息人士称，在美国总统特朗普表示将允许重启对华为的部分销售近两个月后，美国商务部已收到130多份来自美国公司向中国华为进行产品销售的许可证申请。

但知情人士表示，特朗普政府尚未发放任何销售许可证。

特朗普在中美贸易战中发出的摇摆不定的信息，使得迅速决定发出向华为的销售许可证的希望变得渺茫。

这引发了华为美国供应链芯片制造商、软件公司和其他公司可能面临数十亿美元销售损失的担忧。

“行政部门没有人知道（特朗普）想要什么，他们都害怕在不知情的情况下做出决定。”前商务部官员William Reinsch说。

目前的许可证申请数量远远超过美国商务部长罗斯7月份披露的50份左右。

美国商务部发言人表示：“对华为及其非美国子公司的许可请求进行权衡，是一个跨机构的流程，这一流程目前正在进行当中。”

华为没有立即回应置评请求，但该公司此前已要求美国将其从所谓的实体清单中删除，并结束“不公正待遇”。

在特朗普承诺放宽限制后，美国政府官员敦促美国公司进行许可证申请，称将允许向华为出口容易被外国竞争对手取代的非敏感产品。7月，罗斯和特朗普承诺会及时对此做出响应。

其中一位消息人士指出，审查进程没有拖延，但是机构间的协商存在很大的复杂性。

但是，到目前为止，华为得到的唯一缓解是8月份临时通用许可的延期，这使美国公司能够维修和维护现有的华为手机和网络。

美国企业研究所中国问题专家Derek Scissors表示，中美贸易谈判的突破可能会在下个月促使针对华为的销售获得许可证批准。

中美贸易团队定于9月份在华盛顿举行会议，但是具体日期尚未披露。

据美国商务部三名官员的说法，美国国务院和国防部等其他机构已经审查了许多许可证申请。

不过，据三位知情人士透露，目前美国政府还没有制定任何标准，也没有发布任何回应，因为官员们正在等待罗斯和白宫的批准。