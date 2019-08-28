马云：就算到了机器人的世界，决定美和好的依然是女人

第三届全球女性创业者大会在杭州召开，马云以联合国可持续发展目标倡导者的身份向到场的女性创业者表达敬意，并作出一个预测：未来30年是体验时代，女人会越来越厉害，就算到了机器人的世界，决定美和好标准的，依然是女人。

上一届女性创业者大会，马云表示自己希望下辈子能够做个女人，养一堆孩子。结果一石激起千层浪。女性朋友都认为这是个非常好的主意，“男性就完全不一样”。”女性宽容，男性嫉妒。”马云笑着说，“我特别觉得欣赏的一个网友说的，‘马云，像你长成这个样子，能不能找到男朋友都是个问题，还要生一堆孩子’。”

马云表示，“我认为未来的世界，婚姻的决定权在于女性，不在于男性。“这个预测有来自淘宝数据的支持：男生用“粉底遮瑕膏”、“睫毛膏”的购买量比过去翻了一倍。马云打趣道：“所以男人们如果不努力让自己更美好、让自己更有教养、更有修养，那么将来很难入女人的法眼，未来能不能嫁不嫁得出去都是个问题。“

马云相信，女性的更多参与，会让这个世界的未来更加美好。

过去几年，世界发生的变化非常大，技术、贸易、世界格局都在变化。马云发现，很多男性很难适应变化，但女性却没有什么问题，“因为女性天生就适应变化、喜欢变化并且拥抱变化，甚至很多女性善于创造变化”。

即使在技术发展越来越快的未来，马云也坚信女性将在其中起到决定性作用，“90%的人工智能现在都用女生的声音，甚至性别的设定都为‘女’。没有人想被机器智能所征服，但是所有人都愿意被温柔的机器智能所守护。如果女性能够参与未来的技术、产品设计，社会的进步会更加美好。”

马云认为女性应该发挥更大的作用：“一大半的新型互联网公司，现在都是女性创办的，女干部也越来越多，我觉得，这个世界需要更多的女总统、需要更多的女总理、需要更多的女部长，甚至我特别呼吁联合国，我们应该尽快有一名女秘书长。”

他表示，作为联合国可持续发展的17项目标之一，性别平等是他认为本世纪最重要、人类发展最重要、人类生存最重要的话题之一。