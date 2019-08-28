WiFi 6路由器登场了，你真的需要买一台吗？

WiFi 6，也称为802.11ax，有望使WiFi变得速度更快，连接更好。这听起来不错，对吗？我们现在已经开始陆续看到新WiFi 6路由器闪亮登场，在未来几个月内，这些新路由器应该会得到大力推广，但是很多朋友可能存在疑问：需要现在就买一个WiFi 6路由器吗？我的手机、电脑能连接WiFi 6吗？

WiFi 6路由器的平均价格比同类WiFi 5（802.11ac）路由器普遍高出600-800元左右，你可能愿意不在乎这笔钱，想要换高级的路由器来克服常见的WiFi不良体验，例如由于位置导致的连接信号差；由于网站或设备流量导致速度缓慢；还有家庭和办公室里存在的信号死角等等。虽然WiFi 6可能有助于解决机场、体育场和公共交通站等公共场所的部分挑战，但它暂时很难给给家庭用户带来直接而有意义的好处。这是为什么呢？

并非所有设备都适用于WiFi 6

尝试连接到WiFi 6路由器的任何小工具或设备都享受不到WiFi 6带来的优势，除非设备上搭载有11x芯片。家庭用户想要享受WiFi 6的体验升级，那么您的网络机顶盒、手机、平板电脑、无线耳机、笔记本电脑、打印机、语音助理音箱以及其他智能家居，从智能灯到智能恒温器，都必须拥有11ax / WiFi 6芯片。目前，市场上只有少数11ax设备，需要未来几年出现大部分11ax产品才有望做到大范围的更换，从而用上全面的WiFi 6网络。

WiFi 6速度极快，但前提是连接了50多台设备

WiFi 6有望达到10,000 Mbps的速度。听起来真的很快，但需要提醒一下，10,000 Mbps并不是您使用手机或笔记本电脑的速度，而是连接到该路由器的所有设备的总数据量。要播放一个4K高清视频，我们只需要20 Mbps，因此，即便我们家中有四台电视同时播放4K电影，也只需要80Mbps，远远低于10,000Mbps。当然，WiFi 6确实可以提供比WiFi 5高25%的速度，单个手机上的速度有望高达1Gbps，不过这是有条件前提的，对于家庭用户来说，他们需要非常靠近路由器，大约在15英尺内，中间不能有墙壁或家具阻隔。

然而速度不仅仅受到距离的影响；它也可能受到连接到家庭网络的设备数量的影响。通常我们会认为连接设备越少速度会越快，因为设备数量会减少WiFi流量，这是合理的。但对于WiFi 6来说，当家庭内用户连接的设备超过50台时才能让其显示比WiFi 5的优越性。50台设备，这是普通Google Wifi用户拥有的设备数量（18台）的两倍多，是普通家庭用户拥有设备数量（5台）的10倍。在WiFi方面，速度绝对是最重要的衡量指标，但今天使用WiFi 5，我们已经可以获得足够的速度体验，无需在WiFi 6中投入额外的好几百块钱。

广泛采用将需要3年或更长时间

WiFi 6是一项新技术，对于生产消费设备例如智能手机的公司而言，成本非常高。由于成本的增加，以及对家庭用户的实用性不足，可能会使WiFi 6芯片的采用速度变得缓慢。因此IDC研究表明WiFi 6的普及将在2023年之前完成，这也就不足为奇了。

作为正在目睹移动信息技术飞速发展的见证者，我们应该对WiFi 6及其功能感到兴奋。是的，WiFi 6可以大大地提高无线网络的速度，但它仍处于采用阶段的早期阶段，对于消费者来说，看到明显的提升还为时过早。家庭WiFi用户和小型企业在Wi-Fi 6成本下降以及大范围兼容11ax芯片的设备上市之前，可以保持持观望态度。

未来不久，我们将开始看到WiFi 6以合适的价格提供有意义的用户体验，在等待它真正到来之前，我们仍可以通过巧妙放置路由器的位置，使用网状系统，保持健康的使用习惯（比如及时更新到新系统）来充分利用 WiFi 5。