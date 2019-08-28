百度统计：关于近期恶意攻击问题的严正声明

IT之家8月28日消息 百度统计今日发布《关于近期恶意攻击问题的严正声明》，声明中称近期收到客户反馈关于某非法网站恶意盗用百度统计用户代码，进行恶意攻击的行为。目前百度统计正联合法务正积极配合工信部、公安部门予以彻查到底，对于违法犯罪的行为绝不姑息。

此外，为杜绝此类攻击现象的再次发生，百度统计现已正式上线白名单过滤功能。即在基础统计全局报告中，只统计白名单中所添加的特定网站域名的访问流量，最多可增加20个受访域名。

以下为《关于近期恶意攻击问题的严正声明》全文：