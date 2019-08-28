3250万像素加持：佳能EOS 90D及EOS M6 Mark II发布

新浪数码讯8月28日下午消息，佳能今日在北京发布EOS 90D及EOS M6 Mark II新款相机以及两颗大三元红圈镜头。

佳能副总裁石井俊幸在发布会上讲到，佳能中国在过去的几年中，获得了四个第一。分别可换镜数码相机市场占有率第一；单反相机市场占有率第一；全画幅相机市场占有率第一；天猫相机品类销售额第一。而佳能也会更加重视中国市场，为消费者带来更好的产品。

在外观方面，佳能EOS 90D及EOS M6 Mark II相较于前一代产品并没有较大的变化，按键布局也和前一代相似。EOS M6 Mark II支持向上翻转屏，有利于用户进行vlog自拍拍摄，机身并没有搭载取景器，但可以通过机身热靴外接电子取景器，按键方面新增了一个对焦模式选择摇杆。EOS 90D造型和80D基本一样，同样加上了在D系列上缺席已久的对焦模式选择摇杆。

硬件方面，佳能EOS 90D及EOS M6 Mark II最大的升级就要算是搭载了全新的APS-C画幅3250万像素CMOS，以及升级DIGIC 8图像处理器。在视频录制方面，支持了无裁切的4K 30帧画质，在1080p分辨率下甚至能够达到120帧升格拍摄，同时还加入了全新的电影模式。

除此之外，佳能EOS 90D支持45点全十字自动对焦，采用22万像素的RGB+红外测光感应器，支持EOS iTR AF面部检测，新增定点自动对焦功能。而快门速度，最高为1/16000秒，最高连拍速度为11张/秒，在光学取景模式下最高支持10张/秒。感光度为100-15600，可扩展到51200。续航方面，支持LP-E6N电池，一块电池可拍摄约1860张照片。

佳能EOS M6 Mark II支持-5EV弱光对焦，连拍速度也提升到14张/秒，并支持30张/秒的RAW连拍。电子快门提升到1/16000秒，也支持定点自动对焦功能。佳能EOS M6 Mark II支持USB充电。

当然，除了相机之外，佳能还推出了两款RF大三元镜头新品RF15-35mm F2.8 L IS USM及RF24-70mm F2.8 L IS USM。这两款镜头拥有F2.8的恒定大光圈，同时配备了IS 5档防抖功能。内置NANO USM对焦马达，并具备防尘防水功能。

价格方面，佳能EOS M6 Mark II机身售价5749元，套机售价6749元；佳能EOS 90D机身售价7649元，套机售价10149元；而新款两颗镜头售价都为15299元。这些产品都将于9月上市。

目前，越来越多的人会选择用手机作为主要的拍摄设备，大多数人都以为数码微单和单反相机市场将会维持一段长时间的低迷，而佳能EOS 90D及EOS M6 Mark II两款新品的发布无疑是注入了一剂强心剂。此时发布的这两款新品不仅是对前一代产品的迭代，更是新技术的升级，3250万像素以及更快速度的连拍也推动整个微单和单反行业向前迈了一大步。