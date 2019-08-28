这家Apple Store有一个“万花筒采光窗”

苹果在全球开设了超过五百家Apple Store，这些位于不同国家、不同地区的零售店都有一个共同目标，那就是服务当地甚至是来自全球各地的消费者，最终成为消费者与「苹果」对话的桥梁。

为了做到这一点，这些Apple Store很少采用相同的装潢和陈列，店内设计会结合当地的建造风格，做到「入乡随俗」。我们将通过一系列文章，带你逛一逛这些坐落在不同国家的Apple Store，领略不同的「苹果特色」。

今天要向大家介绍的是位于法国巴黎香榭丽舍大街的Apple Champs-Élysées。

香榭丽舍大街位于卢浮宫与新凯旋门连心中轴线上，横贯法国首都巴黎的东西主干道，特殊的地理位置不仅使其成为巴黎最繁华的中心大街，同时也是世界上最有名的街道之一。

Apple Champs-Élysées坐落在香榭丽舍大街和华盛顿大街转角处的一栋奥斯曼时代的公寓大楼内，建筑的内部设计由苹果和Foster + Partners共同打造，Jony Ive也参与了这一项目。

「我们的第一要务是尊重这座建筑的历史，与此同时通过周密的设计适当翻新，打造既气派又亲和的空间。各个层面巧妙地贯通，温暖而明亮，展现了这座城市永不褪色的精神风貌。」Jony Ive在谈论 Apple Champs-Élysées的设计时说道。

进入大楼并穿过一条19世纪「巴黎式长廊」之后，映入眼帘的是一个经过特殊设计的内部庭院。为了营造出几乎与外部相同的自然环境，庭院内种植了许多绿色植被，同时顶部巨大的采光天窗能确保了室内能够接收到充足的自然光源。苹果将这个庭院设为「Forum互动坊」，参观者可以在这里学习覆盖摄影、音乐、编程和设计等主题的Today at Apple免费课程。

抬头看，你会发现庭院顶部的采光天窗并不简单，这是一个装有镜面、类似于万花筒的棱锥结构，其表面由光伏板覆盖，以碎片的形式反射出周围建筑的形象和肌理，呈现出一种立体主义的观感。同时天窗的光影效果还会随着时间和观察视角的变化而变化，十分梦幻。

继续往里走，支撑起建筑的木材和大理石都经过了适当的整修，变得比以往更加精致和优雅。

参与设计的建筑设计所Foster + Partners 表示：「这一公寓自建成以来经过几次变化，这次的设计旨在通过恢复19世纪巴黎公寓的细节和相互连接的空间来找回建筑最初的质感和内涵，后来的设计和整修使建筑的新旧元素形成了动态的并置。而这种设计和风格的变化也使得参观者和游客能够在穿越公寓的不同空间时一瞥这栋公寓的历史感。」

在这栋有着厚重历史感的奥斯曼时代的公寓大楼内，一些现代设计和新事物被巧妙地结合了在一起。你不仅可以在宽阔的庭院完成一节有趣的课程，也可以在位于不同楼层的零售区体验和购买最新的苹果产品，甚至还能够在采用现代设计的会议室中招待客户或者进行商务会议，苹果和Foster + Partners将它打造为了一座连接现代和历史的桥梁。

此外，Apple Champs-Élysées也和其他零售店一样由100% 可再生能源供电。「内院顶部采用雕塑天窗，让阳光能够进入下方的空间，并通过集成式光伏电池板产生可再生能源。完整的雨水收集系统可为卫生间、树木和绿植墙供水。」

Apple Champs-Élysées 的具体地址是114 av. des Champs-Élysées，在巴黎旅游或者学习工作的小伙伴可以去逛一逛。