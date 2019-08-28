vivo NEX 3外媒开箱上手视频公布

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IT之家8月28日消息 根据之前爆料，vivo NEX 3或将采用99.6%屏占比的无界瀑布屏，搭载高通骁龙855 Plus处理器+UFS 3.0闪存和12GB内存，采用6400万像素“奥利奥”后置三摄方案，保留3.5mm耳机接口+NFC并标配44W超级闪充，支持4G/5G双卡双待。现在已经有外媒拿到vivo NEX 3并做了开箱上手视频，我们来看一下吧。
以下为视频高清截图：
视频观看，点击此处。
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