网信办：已制定出台加强个人信息保护的法律法规

IT之家8月28日消息 今日，国务院新闻办新闻发布会召开，2019年国家网络安全宣传周也即将开幕。在新闻发布会上，中央网信办副主任、国家网信办副主任刘烈宏介绍了2019年国家网络安全宣传周有关情况，并回答了记者的提问。

香港大公文汇传媒集团记者：



请问刘主任，我注意到个人信息保护是今年网络安全宣传周的一项重要内容，目前个人信息泄露问题时有发生，主管部门下一步将采取哪些行动解决上述问题？谢谢。

刘烈宏：

正如你所说，个人信息保护现在很受人民群众关注，也是本届网安周的一项重要内容，在加强个人信息保护方面，我们正在开展一些重要工作：

一是立法先行。从不同层面制定出台了加强个人信息保护的法律法规，《网络安全法》于2017年6月施行，《个人信息保护法》已经纳入十三届全国人大常委会的立法规划，《儿童个人信息网络保护规定》已经颁布，《数据安全管理办法》《个人信息出境安全评估办法》已经完成了公开征求意见。

二是标准支撑。中央网信办指导全国信息安全标准化委员会，将个人信息保护标准作为研究制定的重点，为加强数据安全管理和个人信息保护、规范收集使用个人信息的行为，推动全国信安标委发布了《个人信息安全规范》《大数据服务安全能力要求》等国家标准，组织制定移动互联网应用程序收集个人信息基本规范等标准草案。

三是专项治理。中央网信办、工业和信息化部、公安部、市场监管总局四部门联合开展了App违法违规收集使用个人信息专项治理行动，指导App专项治理工作组受理了8000多条网民举报，评估了400余款大家常用的、下载量比较大的App，向其中100多家问题比较严重的App的运营者发送了整改通知，督促其整改。

四是大力宣传。我们通过多种形式、多种渠道宣传普及个人信息保护常识，也通过曝光违法违规行为、发布打击违法犯罪案例、开展警示教育等多种形式提升全民个人信息保护意识和技能。本次网安周也专门设立了个人信息保护日。谢谢。