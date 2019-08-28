阿里巴巴CEO张勇：希望帮助百万小店变成智能小店

新浪科技讯8月28日下午消息，在今日举行的零售通年度战略发布会上，阿里巴巴集团CEO张勇回顾了零售通四年来的变化。他希望可以帮助百万小店变成智能小店。

“四年前，我们做零售通就想解决一件事，如何高效建设和运营这些深度分销体系？四年来，我们和小店和品牌商一起，不仅有共识，更把它变成现实。零售通四年的发展，正是数字经济和数字商业发展的缩影”，张勇称，四年来，零售通已覆盖130万家小店，相当于全国每六家门店就有一家是零售通的客户，覆盖了21个省份，占市场容量的85%。通过400多个企业拍档下沉到部分县和乡镇的部分，现已占到零售通业务的25%。更重要的是，从工厂仓库到小店货架，每一件在零售通售卖的商品的流通状态，都可以100%被记录。

2018年年初，张勇对外正式发布了阿里商业操作系统，开启了全球品牌数字化运营的时代。包括品牌、商品、销售、营销、渠道、制造、服务、金融、物流供应链、组织、信息管理系统等企业运营中的11大商业要素，都将通过阿里巴巴商业操作系统首先在线化，进而全面数字化。“在整个阿里商业操作系统当中，零售通所担任的角色，正是智能化的渠道解决方案。发展到第四年，我们希望帮助百万小店变成智能小店。百万小店带来的市场洞察最具市场活力，可以帮助我们更好地服务品牌商”。

张勇回忆，多年前，人们都在讨论C2C还是B2C，阿里巴巴就提出未来一定是C2B。“最终所有品牌商，都要从以商品和品牌为中心、以渠道为核心能力的方式，走向以消费者为中心和驱动力的转变，这就是数字化、智能化经营带来的核心成果。不管这句话讲了多少次，我们就是这样一直往前走”。