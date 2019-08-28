内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

阿里巴巴CEO张勇：希望帮助百万小店变成智能小店

2019-8-28 17:44:11来源：新浪科技作者：韩大鹏责编：沧海评论：

新浪科技讯8月28日下午消息，在今日举行的零售通年度战略发布会上，阿里巴巴集团CEO张勇回顾了零售通四年来的变化。他希望可以帮助百万小店变成智能小店。

“四年前，我们做零售通就想解决一件事，如何高效建设和运营这些深度分销体系？四年来，我们和小店和品牌商一起，不仅有共识，更把它变成现实。零售通四年的发展，正是数字经济和数字商业发展的缩影”，张勇称，四年来，零售通已覆盖130万家小店，相当于全国每六家门店就有一家是零售通的客户，覆盖了21个省份，占市场容量的85%。通过400多个企业拍档下沉到部分县和乡镇的部分，现已占到零售通业务的25%。更重要的是，从工厂仓库到小店货架，每一件在零售通售卖的商品的流通状态，都可以100%被记录。

2018年年初，张勇对外正式发布了阿里商业操作系统，开启了全球品牌数字化运营的时代。包括品牌、商品、销售、营销、渠道、制造、服务、金融、物流供应链、组织、信息管理系统等企业运营中的11大商业要素，都将通过阿里巴巴商业操作系统首先在线化，进而全面数字化。“在整个阿里商业操作系统当中，零售通所担任的角色，正是智能化的渠道解决方案。发展到第四年，我们希望帮助百万小店变成智能小店。百万小店带来的市场洞察最具市场活力，可以帮助我们更好地服务品牌商”。

张勇回忆，多年前，人们都在讨论C2C还是B2C，阿里巴巴就提出未来一定是C2B。“最终所有品牌商，都要从以商品和品牌为中心、以渠道为核心能力的方式，走向以消费者为中心和驱动力的转变，这就是数字化、智能化经营带来的核心成果。不管这句话讲了多少次，我们就是这样一直往前走”。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：阿里巴巴

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有