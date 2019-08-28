爱立信CEO鲍毅康或于近期离职，萨博公司CEO继任

新浪科技讯北京时间8月28日晚间消息，《瑞典工商业日报》（Dagens Industri）今日援引知情人士的消息称，瑞典电信设备制造商爱立信CEO鲍毅康（Borje Ekholm）可能很快宣布离职，由军工企业萨博公司（Saab）即将离职的CEO哈坎·布斯克（Hakan Buskhe）继任。

一位知情人士向《瑞典工商业日报》表示：“他们的想法是，让布斯克出任爱立信CEO一职。鲍毅康已经带领爱立信走出了危机，而且做得非常好。现在需要有人进来，推动爱立信继续向前发展。”

《瑞典工商业日报》称，鲍毅康可能于未来六个月内宣布离职。而萨博公司本月早些时候已经表示，布斯克将于明年初辞去CEO职务。

鲍毅康2017年1月正式担任爱立信CEO一职。在爱立信正式任命鲍毅康之前，《瑞典工商业日报》曾在2016年10月报道称，布斯克有可能出任爱立信CEO一职。

去年第四季度，爱立信净营收为572亿瑞典克朗（约合72.8亿美元），低于市场预期，较上年同期的652亿瑞典克朗下滑12%。亏损额扩大到198亿瑞典克朗（约合25亿美元），而上年同期亏损2.8亿美元，不及分析师平均预期的亏损173亿瑞典克朗（约合22亿美元）。

为了让业务尽快复苏，爱立信过去一段时间一直在削减成本，并对管理层进行了重组。仅在去年第四季度，爱立信在全球范围内就裁员1万人。

今年第一季度，爱立信净营收489.06亿瑞典克朗（约合52.93亿美元），较上年同期的434.11亿瑞典克朗增长13%。净利润为23.17亿瑞典克朗（约合2.51亿美元），而上年同期净亏损8.37亿瑞典克朗，实现同比扭亏。