微视邀好友赚赏金活动或遭微信封杀：点击链接无法打开

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IT之家8月28日消息 今日下午，微视邀好友赚赏金活动疑遭微信封杀。将微视邀好友赚赏金活动链接分享至微信后，相关网页无法在微信端打开。
经测试发现，微信端打开微视邀好友赚赏金活动链接后，提示已停止访问该网页。
说明显示，网页包含诱导分享、关注等诱导行为内容，被多人投诉，为维护绿色上网环境，已停止访问。
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