途牛第二季度净营收为5.203亿元，同比下滑0.9%

新浪科技讯北京时间8月28日晚间消息，途牛旅游网今日发布了截至6月30日的2019年第二季度财报，净营收为5.203亿元人民币（约合7581万美元），同比下滑0.9%。净亏损为1.672亿元人民币（约合2430万美元），而上年同期净亏损8280万元人民币。不按美国通用会计准则，净亏损1.156亿元人民币（约合1680万美元），而上年同期净亏损2260万元人民币。

第二季度业绩：

净营收为5.203亿元人民币（约合7581万美元），同比下滑0.9%。打包旅游产品收入为4.295亿元人民币（约合6260万美元），同比下滑1.9%。其他收入为9080万元人民币（约合1320万美元），同比增长3.7%。

营收成本为2.873亿元人民币（约合4190万美元），较2018年同期下滑4.7%。

毛利润为2.330亿元人民币（约合3390万美元），较2018年同期下滑7.1%。

运营开支为4.322亿元人民币（约合6300万美元），较2018年同期增长16.2%。不按美国通用会计准则，运营开支为3.825亿元人民币（约合5570万美元），较2018年同期增长22.6%。

研发开支为8020万元人民币（约合1170万美元），同比增长4.1%。不按美国通用会计准则，研发开支为7560万元人民币（约合1100万美元），同比增长1.1%。

销售与市场营销费用为2.246亿元人民币（3260万美元），同比增长29.3%。不按美国通用会计准则，销售与市场营销费用为1.889亿元人民币（2750万美元），同比增长35.7%。

总务及行政开支为人民币1.344亿元人民币（1960万美元），同比增长3.9%。不按美国通用会计准则，总务及行政开支为人民币1.250亿元人民币（1820万美元），同比增长17.8%。

净亏损为1.672亿元人民币（约合2430万美元），而上年同期净亏损8280万元人民币。不按美国通用会计准则，净亏损1.156亿元人民币（约合1680万美元），而上年同期净亏损2260万元人民币。

归属于普通股股东的净亏损为1.680亿元人民币（约合2450万美元），而2018年同期净亏损7960万元人民币。不按美国通用会计准则，归属于普通股股东的净亏损为1.164亿元人民币（约合1700万美元），而上年同期净亏损1940万元人民币（约合290万美元）。

截至2019年6月30日，途牛持有的现金及现金等价物、限定用途现金和短期投资总计为20亿元人民币（约合2.953亿美元）。

业绩展望：

途牛预计，2019年第三季度净营收将达到7.631亿元至8.013亿元人民币，同比增长0%至5%。