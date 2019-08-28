2VC之殇：融资无涯，作秀为舟

近日，曾经融资过亿元、开店40多家的“网红汤”——吃个汤被爆资金断裂，店面几乎处于“暂停营业”状态。据多家媒体报道称，有VC分析吃个汤项目之所以陷入困境，或与预期融资没到位有关。

近半年来，不止吃个汤一家创业企业，近期社区团购松鼠拼拼也被爆大幅裁员，人员缩水约三分之二；131便利店传出资金链断裂，员工正在被遣散，而此前邻家便利店、全时便利店也都被爆出类似情况；8月中旬，长租平台乐伽公寓也因为资金链断裂破产……

有网友感慨，资金断裂成为终结一切“故事”的铡刀。那些情怀、初心和经营数据的背后，都只为博取资本机构的青睐，与真实的市场需求完全背道而驰——一旦停止输血，立刻玩完。至于疯狂宣传、无度作秀的风光，更像纯纯粹粹的2VC布局。

如今，2VC的项目有多少？从网红店到联合办公、长租公寓，再到所谓的互联网咖啡……很多只能依靠融资、投资生存的创业项目，甚至从一开始就是为了做数据、圈融资，丝毫没有考虑过商业的本质——盈利。

相关数据显示：2019年1月至5月，中国的VC/PE募资为4400亿元，同比下降29%；投资额2000亿元，同比下降54%；投资案例仅有2418件，同比更下降了50%。

就算是资本市场“人傻钱多”，也基本被一波一波2VC的局洗得差不多了。而在投资衰退的大背景下，一些2VC创业者又将如何讲出新的故事？

2VC是初心就埋下的“病根”



“声量太小的创业项目，是很难成功的，至少很难拿到投资，这是事实。”

刚刚参加完一场小型沙龙，阿江回到办公室便开始整理参会的照片，发到微博与朋友圈。他告诉懂懂笔记，这一切都只是为了展示给VC、合作伙伴看的，真的不是虚荣心作祟。

创业7年的他，可以说是创业圈中的“老炮”。阿江创立的海淘电商平台，去2018年底刚刚实现盈利，今年却因为“毛衣战”备受影响。为了避免投资人、合作伙伴、员工怀疑项目陷入困境，他只能频繁地发微博、秀朋友圈。

“不排除从一开始就冲着融资而来的创业者，但大多人还是想做一番事业的。”聊起创业初心，阿江表示，自己的海淘项目无疑是2C的，面向的是时尚买手、消费者群体。但是当年海淘平台竞争太激烈，部分平台都已经拿到融资，不停做着宣传推广。“实际上，同质化的海淘商品难以拉开价格差距，你只能拼便宜。”阿江坦言一直难以在红海中崭露头角。

“基本上上线一年多时间后，后台数据相当难看，很多老员工都离职了。”在他看来，创业项目若能盈利，创业者是绝不愿去融资的。但看竞争对手都在融资、烧钱和推广，他确实坐不住了。

几年前创业正处在热潮期，VC多、资金足，但是创业的项目也多如牛毛。“于是很多创客开始自我炒作，整天作秀，比比谁更能吸引眼球。”在合伙人的建议下，阿江开始不停参加融资路演、创客沙龙，甚至还联系媒体栏目自费为自己“安排”采访。

为了“出名”，他甚至还试过在微博“毒舌”攻击其它创客项目以及行业巨头，为的只是找来“骂战”，提升知名度。

“当时别的创业者也这么想的，大家都在互骂，只为在资本面前有动静”。阿江记得，创客说过的任何目标，许下的任何承诺，只要在公开场合披露，就会被媒体报道，就能成为证据，成为呈现给VC的素材。

早期的机构，喜欢为能出位、有影响力的创客买单，即便项目的任何运营数据为空。正因为如此，“好骂”的阿江很快拿到了120万元天使轮融资，“那个时候我开始慢慢觉得，创业项目作秀要远比实干更重要。”

那么，在拿到融资之后，创业这件事能否开始大干一番了呢？

阿江摇了摇头：“如果作秀能够拿到天使轮，那么也能拿到更高轮次的融资，很多人心都浮了。”在他和不少创客眼里，作秀比把项目做盈利更加简单和轻松。

因此，不少项目之所以2VC，都是多年来通过作秀就能轻松拿到融资落下的“病根”。

只向投资者负责，2VC故事好讲？



“只要融到钱，之后一切就都要向资本负责。这是事实，也很无奈。”

张雅（化名）曾和朋友在深圳创立了某共享雨伞项目。与常见共享雨伞不同，她们推出的共享雨伞可以锁在栏杆上，即“任何地点”都可以归还雨伞。此后，再由运营方统一回收，集中至统一的放置地点。

张雅告诉懂懂笔记，由于雨伞不用定点归还，使用便捷，本以为资费贵点用户也能接受。因此在拿到首轮100万元融资之后，便开始大肆推广，在广深区域投放了几万把雨伞。

“这也是为了符合投资人的预期，但却没想到，我们此后就成了为资本机构打工的创业者。”张雅坦言，融资后项目推进速度更快了，但资本对于项目运营却有着一套严格的审查机制，如月新增用户数据，雨天雨伞使用频次等等都要详尽的统计分析。

她的团队已经将大量的预算用于投放楼宇广告、公车站亭广告，但是推广效果却并不好，几乎没有转化。即便雷阵雨天气，也很少有用户“开锁取伞”。

不得已之下，张雅只能决定免费向公众开放共享雨伞，“当时是只要用户关注公众号，扫码即可解锁借用伞。”为了让后台的数据更加漂亮，用户用伞甚至还可以拿到红包，参与旅游项目抽奖。

“我不愿这么干，我更愿将预算投入在产品研发和运维上，但运营数据却是命门。”她无奈表示，如果数据下滑，表现达不到资本预期，投资方甚至还有撤资的可能性，因此，保用户、做数据就成为团队的工作重点。

除此之外，资本“考核”的维度，还有品牌的知名度、创客的影响力以及团队对外的形象等，“只要任一维度出现问题，机构就会进行一定程度的干预，这也是不少创业者头痛的地方。”

很多时候，不拿投资活不下去；拿了投资，活的又很拘束。创业者、团队往往要花费大量精力、预算，快速堆砌数据，满足投资机构的要求。而一切工作都成了2VC，也为张雅的团队顺利带来了pre-A轮融资意向，“听话，只要听机构的话做好数据，就能够继续融资。”

张雅告诉懂懂笔记，很多相熟的创客，在创业过程中已经成为资本的“傀儡”。天天站台走秀、炒作，却失去了对项目的专注。可是，很多作秀、做数据、做规模的举措，却让很多项目得到了资本的无尽青睐。更多项目因此也从A轮、B轮，走到向了C轮（也造就了一波一波C轮死）。

“只要根据资本机构的要求做到位，才能拿到融资，让企业活下去，这几年这种思维成了许多创业者的共识。”在张雅看来，与其说创业项目是2VC，不如说是创业者想让项目能够活着。

投资者和创业者在投资和管理中往往会成了“对手”，互相担心、互相算计。而且，往往是心甘情愿2VC者才能顺利拿到融资，既然如此，创客何乐而不为？

有困难2VC，心要大钱才多



“融了资担心被资本冷落，融资烧完又担心拿不到新的融资。”

来自湖南的姜涛，在深圳创业五年失败了三次，只剩最后这个AR项目勉强靠融资“活着”。随着VR、AR潮涨潮退，他们也从2017年开始不断品尝着过山车般的冷暖人生。

去年底开始，眼看A轮融资要烧完了，他却继续保持着每周飞两三个城市参加行业论坛、创业沙龙的频率，不停在各大自媒体平台、区域媒体上露脸，“其实我是在寻找新的融资，毕竟业务已经没那么多了。”

姜涛告诉懂懂笔记，近半年多来他和其他两位合伙人一直奔波在全国各地，寻找新一轮融资的可能，“不能因为资金困难，预算有限，就减少在公众场合露面的频率。“

在他们看来，如果“露脸”少了，全国合作的代理商、有意向投资的资本机构，甚至曾经的老用户都会觉得团队不行了，资金链要断裂了。“可以说，创业可以一无所有，但却不能没了动静。”

姜涛表示，无论创业项目正遭遇什么困境，只要创始人、创始团队持续产生影响力，项目能持续出现在新闻中、活动中，就还有机会找到新的融资。因此，即便节缩企业其它方面的开支，他们也要加大公关、媒介领域的投入。

“即便公司发不出工资了，我也还要出去露脸，这样才有一丝机会让资本看到。”他告诉懂懂笔记，从年初至今，公司并没有加大招揽AR开发的业务，而是全力“演戏”给VC看。希望能够在国庆节之前，顺利拿到新的一轮融资。

当被问及，面对经营危机团队为何不尝试改变业务方向时，姜涛回答，“有很多创业公司都是在改革中倒下的。只有融资，不断融资，才能够为改革争取时间。因此碰上经营困境，大家通常会抓紧先融资再改革，或者是转型。”

对于很多创业公司、创客而言，获得融资等于能够获得更多试错时间和机会。如果没有融资支撑项目运营，那么任何改革、转型都会因“无米之炊“而失败，“对于创业者而言，融资是万金油，是解决困难的良药。”姜涛如是说。

而另一位创业者在交流中说的更为直接：“其实做BP前不要想着什么商业模式，直接想明白资本需要什么，每一页BP都要想着如何帮助资本成功套现，一定能搞到投资！“

【结束语】

创业圈曾经流传过乔布斯的一句名言：你是愿意一辈子买糖水，还是愿意改变世界？

如今，这句话被做了一些修改：你是愿意花十几年时间去把一个项目做盈利，在累死前被称赞为匠人精神，还是愿意用一年时间就IPO？

这就是一片混沌中，无数创业者和投资者都在反复思考的问题：2VC有错吗？一年时间就登陆纳斯达克有错吗？先烧钱做规模、做数据有错吗？如果说有错，那什么又是对的？

IT之家注：本文来源于微信公众号懂懂笔记（ID：dongdong_note），作者：木子，IT之家获授权转载。