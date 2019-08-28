创维发布S81与Q60电视：杜比全景声音响、Keep健身、可变刷新率样样齐

进入2019下半年，一遍哀嚎电视市场变得兴奋起来了，华为、一加两个与电视不沾边的品牌突然杀进来。面对新玩家，传统电视品牌自然不会坐以待毙，今天创维在北京发布了新款OLED电视S81与液晶电视Q60。

在月底创维召开了发布会，将OLED电视S8A降价至7999元起，创了一线品牌OLED电视价格新低。电视降价对销量拉动非常明显，按照创维董事长兼总裁王志国透露，创维7月OLED电视销售量占比突破54.6%，不过光有占有率是不行的，利润同样重要，今天发布的4K OLED电视S81是一款用技术创造利润的产品。

S81使用了LG Display的V19代OLED面板，分辨率仍为4K，但进行大量技术升级，在分辨率不变下大幅度提升使用体验。首先是针对OLED烧屏幕问题使用了一项名为SOBiF无残影技术，该技术利用了LEA-边缘台标监测及调整、视频局部亮度调整、TPC静态图像亮度调整、Over Scan像素位移、OFFRS功能、OLED专用动态屏保、JB功能、OSD层亮度控制、台标识别算法及台标处理和OLED专用UI设计标准，解决OLED长时间显示同一内容导致的烧屏问题。

在解决烧屏问题同时创维在S81上加入可变刷新率（VRR）技术。以往电视的刷新率是固定的，只有改变输入源时才可能改变刷新率，这在玩游戏时会遇到一个问题，游戏画面是不停改变的，但游戏机、PC的GPU、CPU性能是固定，造成了游戏帧率时高时低，没法与电视刷新率同步，严重时会造成游戏画面撕裂，破坏游戏体验。S81加入VRR技术后，电视面板能跟随游戏即时帧数改变刷新率，避免画面出现严重延迟、撕裂等问题，发挥出OLED面板高刷新率特性。

S81不但能刷新随帧数改变，还实现局部画面显示——TrensAI AOD（Always On Display）息屏显示功能。相信用过三星Galaxy Note等OLED屏幕手机的读者知道，OLED屏幕是一项主动发光技术，工作时可以不点亮整个屏幕，仅点亮一小块区域，很多手机厂商利用OLED此特性显示天气、时间信息。TrensAI AOD原理一样，不同之处是首次在电视大屏幕实现这一功能，创维利用TrensAI AOD在S81上显示时间、天气、Swaiot小维智联设备状态等信息。

在外形设计上，S81屏幕顺时针倾斜5°，与用户视线形成最佳观看角度，不用再抬头观看，有效缓解肩颈肌肉紧张，背板使用了320号进口高亮拉丝板材，一体成型制成，背板下方的后壳采用创维独家的卡扣式设计，材料为PC+ABS合金材质，配以菱形感纹理，给人一种无螺钉的观感。

今天另一款新品Q60是4K液晶电视，最大特色是携手了杜比实验室与Keep。在Q60背面是创维与杜比联合打造的、支持杜比全景声的2.1.2声道音响系统，它拥有两个朝上的喇叭，发声时能产生立体环绕音效，两个后置低音喇叭在双导向管下能增强低音体验，通过了Dolby Atmos Speaker System认证，加上支持杜比全景声、杜比视界解码，Q60会是音视频体验出现的电视。

硬件上Q60还带有一个最新的“TrensAI EYE升降式AI摄像头”，该摄像头不仅能用于全家自拍、视频通话，还结合了TrensAI语音交互系统和服务供应商Keep打造了健身功能。在使用Q60锻炼时，用户一方面可以通过电视大屏幕观看Keep的视频教程，另一方面能利用摄像头与酷开系统的骨骼识别功能，实时监测用户的运动动作，进行矫正和打分，像是一名私人教练一样。

有了众多新技术加持后，颜值也不能落下。Q60使用了新一代的悬浮全面屏设计，屏幕与机身间使用了高回弹蜂窝贴合棉，缓冲效果更好，机身厚度最薄处仅有2mm，背板使用了Bonding Mixing（热粘接技术）——在一定温度下，将带有星空闪耀效果的金属颜料颗粒粘接在藏夜蓝底色上，然后喷涂到背板之上，把背板变成高亮效果的星空。

在S81、Q60两款电视上创维引入了不少新技术，部分技术甚至是独一无二的，相信能吸引不不少潜在消费者。销售方面，两款将于8月28日在各大电商平台开始预售，8月30日创维超级品牌日线上线下同时开卖，S81 55英寸、65英寸价格分别是9999元、19999元，前5万名购买S81的用户附送价值13999元的Suprav DRUM低音炮，Q60 55英寸、65英寸售价分别是6999元、9999元。