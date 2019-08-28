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微软官方商城开学季大促第二波，Surface All Access服务上线

2019-8-28 21:09:26来源：IT之家作者：钢甲责编：钢甲评论：

IT之家8月28日消息 微软官方商城（点此前往）开学季大促开启，8月29日-9月1日为第二波，Surface Pro（第五代）酷睿m3版本仅售4288元，Surface Pro 6酷睿i7版、Surface Laptop 2酷睿i5版以及认证翻新 Surface Pro（第五代）酷睿i5版等将在0点更新库存。此外，微软中国Surface All Access计划已经正式上线，购买预装Office家庭和学生版2019的Surface产品及配件可享24个月免息低月供分期付款。

注：按以往活动经验，部分机型库存较少，有需求的用户请关注网页详情留意相关信息。

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部分机型与售价见下：

  • Surface Pro（第五代）（酷睿 m3/4GB/128GB/亮铂金），4288元，点此购买

  • Surface Pro 6（酷睿 i7/16GB/512GB/亮铂金），14508元，点此购买

  • Surface Pro 6（酷睿 i7/16GB/512GB/典雅黑），14508元，点此购买

  • Surface Laptop 2（酷睿 i5/8GB/128GB/亮铂金），7688元，点此购买

  • 认证翻新 Surface Pro（第五代）（酷睿 i5/8GB/128GB/亮铂金），官翻价3029元，点此购买

  • 认证翻新 Surface Pro（第五代）（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金），官翻价4359元，点此购买

开学季期间Surface、Xbox主机指定商品招行信用卡最高12期免息，Surface Pro 6精选机型送价值209元闪迪128G内存卡。此外，还有微软认证翻新Surface限量供应、以旧换新享最高800元额外补贴、教育优惠专区新品同步登陆等优惠上线，购机享专属折扣。

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关键词：Surface Laptop 2Surface Pro 6

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