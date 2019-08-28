【TechWeb】8月28日消息，圆通速递发布2019半年度报告，数据显示，圆通速递上半年营收139.53亿元，同比增长15.64%，净利润8.63亿元，同比增长7.63%。上半年公司业务完成量38.03亿件，同比增速35.15%，占全国快递服务企业业务量13.70%。

公告内容称，截至2019年6月30日，公司快递服务网络覆盖全国31个省、自治区和直辖市，地级以上城市已基本实现全覆盖，县级以上城市覆盖率达97.33%；截止报告期末，公司加盟商数量3,856家，末端网点31,302个，终端门店超47,000个；公司在全国范围拥有自营枢纽转运中心68个，自营城配中心5个；公司自有干线运输车辆1,572辆，自有航空机队数量达12架。

数据显示，2019年上半年公司业务完成量38.03亿件，同比增速35.15%，占全国快递服务企业业务量13.70%，较2018年同期提升0.96个百分点，市场占有率稳步提升；2019年上半年公司实现营业收入1,395,304.57万元，较2018年同期增长15.64%；2019年上半年公司实现归属于母公司股东净利润86,264.59万元，较2018年同期增长7.63%。

此外，圆通表示，报告期内，公司客户投诉率逐步下降，2019年1-6月公司平均有效申诉率为百万分之0.38，较2018年同期降低百万分之4.57，降幅为92.41%。