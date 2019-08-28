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女司机违停后拍抖音挑衅交警“随你来罚”，被记3分罚200元

2019-8-28 22:08:34来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家8月28日消息 据广西日报报道，近日，一位驾驶暂时没有车牌的新车的桂林女司机，在禁停路段监控下停车并拍抖音挑衅交警，称“就是这个摄像头，不知道罚了我多少单了。现在我就把车停在这，让你罚，随你怎么罚！”然后便在摄像头下跳舞挑衅。

当天下午，桂林市全州公安交警大队接到网友举报，称一名网友在桂林全州全州镇凤凰山路段违法停车，并拍摄视频发布到了抖音App上。

值班民警按照相关信息找到了这一视频，发现视频发布者是一名女子，该女子于25日在抖音App上发布了2条视频。由于视频中的车辆并未悬挂机动车号牌，值班民警先赶到视频拍摄地点查看，发现视频中的车辆与女子都不在现场。随后民警在现场周边开展巡查，最终确认了视频中女子的身份，并电话通知其到交警大队接受处理。

当天晚上，该女子到全州交警大队接受处理。女子称，此前自己在该路段因违法停车多次被“电子警察”抓拍，受到处罚，心存怨气。购买新车后，她以为没有车牌，就不会被拍到处罚，于是当天来到这一路段，拍摄视频进行发布。

▲图源：广西交警

最终，女司机认识到错误并写下保证书。民警按照《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条的规定，对这位女司机处以200元罚款、驾驶证记三分的处罚。

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关键词：停车抖音

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