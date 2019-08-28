索尼Xperia 1 DxOMark得分公布：91分

IT之家8月28日消息 DxOMark刚刚公布了索尼Xperia 1相机整体得分，91分。

以下为索尼Xperia 1摄像头评测全文：

主要摄像头规格：

三摄像头

主摄像头：1200万像素1/2.6英寸传感器，26毫米等效焦距，f/1.6光圈，光学影像防抖（OIS），全像素双核自动对焦

超广角镜头：1200万像素1/3.4英寸传感器，f/2.4光圈，16毫米等效焦距

远摄镜头：1200万像素1/3.4英寸传感器，f/2.4光圈，52毫米等效焦距，光学影像防抖（OIS），相位检测自动对焦（PDAF）

2160P (4K)/30fps视频（默认1080p/30fps）

关于DxOMark移动测试：对于我们的智能手机相机评测中的评分和分析，DxOMark工程师使用相机的默认设置，在受控实验室环境和自然室内和室外场景中捕获和评估超过1500个测试图像和超过2小时的视频。

尽管索尼Xperia 1拥有最先进的摄像头硬件，但其摄像头性能却意外地比不上竞争品牌的旗舰手机。它的总得分为91分，比目前的领先者——三星Galaxy Note 10+ 5（113分）落后了20分，其成绩更接近于一些旧款手机，如苹果iPhone 8（92），以及中端手机，如小米Pocophone（91）。

Xperia 1的成像性能可归因于许多因素，且让我们从曝光和对比度说起。首先，HDR功能在户外并不总是能够触发，如下面的两张Xperia 1照片所示；即使该功能触发了（如左侧样张），就算在高光下场景的曝光也经常略微不足。

▲索尼Xperia 1，曝光稍嫌不足

▲索尼Xperia 1，HDR失败

Xperia 1的室内照片仍然曝光不足。在下面的室内场景中，索尼的曝光明显比华为和苹果的竞争机型更暗。

▲索尼Xperia 1，室内曝光

▲华为P30 Pro，室内曝光

▲苹果iPhone XS Max，室内曝光

然而，观察我们的逆光人像测试样张，您可以看到，在华为和三星智能手机中，拍摄对象的曝光也没有比索尼更好。三星拍摄了稍微更多的背景细节，但反过来也使拍摄对象严重曝光不足。华为图像中的被摄体脸部也比索尼图像更暗，而背景细节也仅略微增加而已。

▲索尼Xperia 1，逆光人像

▲华为P30 Pro，逆光人像

▲三星Galaxy S10+，逆光人像

令人庆幸的是，该摄像头的演色性在大多数拍摄条件下都很好，呈现了鲜艳宜人的色调；此外，我们在测试中也没有发现任何明显的色彩渐晕，堪为其一大优势，不过我们也确实会偶尔看到一些不真实的演色性。Xperia 1的白平衡相当不错，但在一些户外场景中会偏粉红色，与下面三星和苹果旗舰手机拍摄的样张相比，这一现象尤为明显。

▲索尼Xperia 1，户外色彩

▲三星Galaxy S10+，户外色彩

▲苹果iPhone XS Max，户外色彩

从积极的方面来说，静止图像的自动对焦是Xperia 1的真正强项：它在所有测试光照水平下都是快速、准确而可重复的，包括在20勒克斯低光下，以及在散焦后的短时和长时延迟时都是如此。

▲索尼Xperia 1，20勒克斯下的自动对焦性能比较

索尼Xperia 1在纹理与噪点权衡方面的表现相当不错，它可以很好地管理噪点，特别是在天空等素色区域，如左侧裁剪图所示；此外，尽管它在低对比度区域丢失了一些细节（如右侧裁剪图所示），它在户外保留了很好的细节。

▲索尼Xperia 1，天空中的噪点控制得当

▲索尼Xperia 1，裁剪图

▲索尼Xperia 1，低对比度区域丢失细节

▲索尼Xperia 1，裁剪图

Xperia 1在伪像项目中的得分将其整体照片得分拉低了几分。从观者的角度来看，令人惊讶的强烈晕轮效果（如下面样张中的模特面部旁边所示）可能是最明显且最恼人的伪像。

▲索尼Xperia 1，强烈的晕轮效应

▲索尼Xperia 1，裁剪图

其他伪像也会对图像质量产生影响，包括振铃效应和晕影，以及迷宫和摩尔纹伪像。但更重要的是视场内的锐度损失（图像边缘细节不如中心细节那么清晰时）和边缘噪点，如下面的样张所示。

▲索尼Xperia 1，锐度损失

▲索尼Xperia 1，裁剪图

▲索尼Xperia 1，边缘噪点

▲索尼Xperia 1，裁剪图

Xperia 1的闪光灯性能远低于其他旗舰产品，甚至不如更旧机型，并且还落后于相当多的中档手机。在没有额外照明的情况下，其曝光度很低，可以看到闪光落差；色彩渐晕强烈可见；混合5勒克斯钨丝灯时，白平衡会变成黄色，连续拍摄的图像之间会有轻微的曝光变化。最后，所有人像照片都出现了明显的红眼效应。

▲索尼Xperia 1，0勒克斯下的闪光灯

▲索尼Xperia 1，5勒克斯钨丝灯下的闪光灯图像

在变焦图像中，索尼Xperia 1往往会抹去细节并使噪点增加，在数位变焦激活时尤其如此，如下面大约5倍的变焦照片比较所示。华为具有更长的光学变焦，因此可以在更长的变焦范围内捕捉到更好的细节。

▲索尼Xperia 1，大约5倍变焦

▲索尼Xperia 1，裁剪图

▲华为P30 Pro，大约5倍变焦

▲华为P30 Pro，裁剪图

不过，在较短的变焦距离下，其差异也非常明显。即使在大约2倍的光学变焦下，Xperia 1的细节也远远少于华为P30 Pro。

▲索尼Xperia 1，大约2倍变焦

▲索尼Xperia 1，裁剪图

▲华为P30 Pro，大约2倍变焦

▲索尼Xperia 1，裁剪图

我们的测试人员还在变焦照片中发现了明显的混叠和迷宫伪像等问题，如下图所示：

▲索尼Xperia 1，变焦图像伪像

▲索尼Xperia 1，裁剪图

索尼Xperia 1的散景模式能够拍出宜人的图像，但散景里的点光渲染有些不自然，而且根本没有模糊前景物体，因此可能导致整体外观看起来略微不自然。此外，被摄体隔离也许还有些改善的余地。在左下样张中，Xperia 1很好地模糊了拍摄对象背后的植物；然而，它并没有对被摄体手倚栅栏后面的植物施加相同的模糊水平。在右侧照片中，背景中只有一些百叶窗变得模糊。沿着高对比度边缘也可以看到振铃效应。

▲索尼Xperia 1，散景模拟

▲索尼Xperia 1，裁剪图

▲索尼Xperia 1，散景模拟

▲索尼Xperia 1，裁剪图

散景的另一个问题是锐利区域和模糊区域之间的噪点不一致，如下面的裁剪图所示。在锐利区域可以清楚地看到噪点，但在模拟的离焦区域中，噪点却变得模糊了，从而产生了一些不自然的效果。

▲索尼Xperia 1，不一致的噪点

▲索尼Xperia 1，裁剪图

Xperia 1的视频拿下了84分，表现不错，但与其照片类别一样比不上表现最好的手机。虽然它的曝光调整表现非常好，并且色彩在时间方面也得到了良好的管理（产生了流畅的渐进层次），但其视频的动态范围有限，天空总是爆光，还有一些振铃效应……它在相应测试项目中的得分均反映了这些问题。特别是索尼在视频纹理项目的得分明显低于所有其他测试项目，在所有光线水平下记录的视频纹理水平均低于其竞品，如下图所示。

▲视频纹理比较

即使在高光下，下面视频的静态图像细节也很少。在低对比度区域中，精细细节被抹去的情况尤其明显。

▲索尼Xperia 1，1080p视频静态图像

▲索尼Xperia 1，裁剪图

就算观者通常可以忽略一些模糊的细节和色彩不规则的问题，但频繁而不必要的重新对焦却会导致不愉快的观看体验——不幸的是，我们在索尼Xperia 1的视频中也发现了这种情况。摇拍时还经常产生恼人的抖动效果，但从好的方面来看，防抖对于边走边拍和在静止时手持录制都起到了很好的作用。索尼Xperia 1，户外视频，摇拍

结论

Xperia 1带来了一些独特的电影向的特性，例如21:9的屏幕、24fps的视频录制和色彩管理方案。这些并不在我们的测试范围中。如果您觉得这些特性能帮助提升您在手机影音上的体验水平到一个新高度，那么Xperia 1会是您仔细考虑的选项。

出人意料的是，Xperia 1的图像质量性能仅与较旧或较便宜的智能手机相当，这正说明显示了相机软件的调试必须要做到优化硬件性能，方能在高端智能手机市场中夺彩。