iOS 13.1 Beta 1体验：iPhone支持更换字体，快捷指令自动化回归

原本以为距离iOS 13的正式发布已经不远，Beta版也不会有什么大的改动，没想到苹果直接放出了iOS 13.1的Beta版测试。在iOS 13.1 Beta 1中，一些暂时消失的功能重新出现，比如快捷指令的自动化。同时这个版本也增加了几个新功能，比如字体选项、耳机的音量图标。

iOS 13.1 Beta 1还有什么值得注意的地方？下面我们就一起来看一下。

此次更新最重磅的消息，是iPhone终于要支持更换字体了。设置中新增了一个字体选项，显示「您可以从App Store下载可安装字体的App」。由于这只是测试版，所以商店中还没有字体App可以下载，预计会在正式版中出现。

iOS 13对音量滑块进行了重新设计，13.1进一步支持显示耳机图标，AirPods、HomePod等苹果设备会有不同的显示。

iOS 13支持让iPhone、iPad连接主机手柄，与之相关的细节也进一步完善。在Widget的电池小部件中，可以看到游戏手柄的电量，同时拥有了专属的图标。

地图App中增加了一个「共享到达时间」的新功能，可以通过iMessage分享位置信息，如果对方不是iOS 13.1，则以文字来显示。

在iOS 13中，苹果为快捷指令增加了「自动化」的功能，iOS的使用效率进一步提升。不过在之前的几次Beta版中，自动化功能暂时消失。在iOS 13.1中，快捷指令自动化终于回归。关于这个功能的详细介绍，可以查看我们之前的文章。

同样回归的还有iOS 13中的浅色动态墙纸，之前的深色动态壁纸颜色有了一点变化。现在一共有14中动态壁纸可以选择。

苹果提前放出iOS 13.1的测试，应该是为了给开发人员提供测试环境。iOS 13、iOS 13.1的推出时间可能会离得很近。