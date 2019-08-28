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松下日本原装进口冰箱NR-F654HX在中国上市：搭载-3℃微冻功能

2019-8-28 22:28:06来源：新浪科技作者：-责编：骑士评论：

8月28日消息，松下在北京正式发布包括旗舰产品NR-F654HX在内的多款日本原装进口多门冰箱。

在核心技术方面，NR-F654HX搭载了微冻功能用于解决食物长时间保鲜所面临的问题，与常用冰箱的零度保鲜不同，-3℃微冻保鲜仅使食物表面稍微冻结，不会损伤食物细胞，解冻时基本不会有血水、汁水溢出，能够最大限度地保留生鲜食物的营养和口感，可以在更长时间内，保证肉质食物的味道不流失。同时用户使用肉质食材前不必解冻，可以节省烹饪时间。

针对冰箱里容易出现的异味问题，松下推出了nanoeX纳米水离子装置，它能够有效地针对冰箱库内进行除菌去异味。另一个重要技术是多循环加湿保鲜系统，通过调节冰箱内的干湿度平衡，该技术能更加精准地维持食物内部的水分平衡，使其口感更新鲜，营养保存也更持久。

与此同时，NR-F654HX还搭载了Ag+银离子技术，该技术可以与nanoeX纳米水离子进行配合，持续有效地抑制冰箱内部细菌的滋生。除此之外，该产品还采用了CompactBig设计，设计师尽可能地缩小了主要部件提升冰箱的容积，通过优化内部结构布局，可以实现更大储存容量。

松下冰箱首席“臻享官”青山周平表示，松下冰箱满足了中国消费者对空间使用与家居一体化双重诉求。

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关键词：松下冰箱

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