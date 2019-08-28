内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

中国企业老虎证券和品钛遭美律师事务所调查，或违反证券法

2019-8-28 23:43:42来源：新浪科技作者：李明责编：懒猫评论：

北京时间8月28日晚间消息，美国律师事务所Bronstein，Gewirtz & Grossman今日宣布，正代表老虎证券的股票买家对该公司展开调查，以评估是否违反了美国证券法。

在2019年3月20日左右，老虎证券通过IPO（首次公开招股）出售了1300万股美国存托凭证（ADR），每股8.00美元，筹集了1.04亿美元的新资本。但IPO之后，老虎证券通股价大幅下跌，2019年8月2日，该股收于4.00美元。

而Bronstein，Gewirtz & Grossman的此次调查，旨在评估老虎证券及其某些高管和/或董事是否违反了联邦证券法。

与此同时，Bronstein，Gewirtz & Grossman也对品钛展开了调查，以评估品钛及其某些高管和/或董事是否违反了联邦证券法。

Bronstein，Gewirtz & Grossman称，在2018年10月24日左右，品钛通过IPO（首次公开招股）出售了370万股美国存托股（ADS），每股11.88美元。

2019年4月30日，品钛称无法及时提交2018年年度报告，这也是该公司自上市以来首次提交20-F表格。2019年7月30日股市收盘后，品钛提交了2018年年报。年报显示，该公司2018年财年净利润为31.5万美元，而之前披露的净利润为106.8万美元。受此消息影响，在接下来的四个交易日中，品钛的股价下跌了0.53美元，跌幅超过13%，于2019年8月5日以每股3.40美元的价格收盘。

2019年8月14日股市收盘后，品钛宣布独立董事Feng Hong辞职。消息传出后，2019年8月15日，品钛股价下跌0.30美元，跌幅超过7%，收于每股3.86美元。自首次公开募股（IPO）以来，品钛最低股价已达到每股2.80美元，远低于11.88美元的发行价。

上周四，360金融、小赢科技和如涵控股也同样因为股价大幅下滑而遭到了美国股东权利律师事务所Johnson Fistel的调查。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：老虎证券

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有