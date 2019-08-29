想在美国生产？数据显示苹果对中国的依赖日益加深

北京时间29日消息，苹果公司供应链数据显示，在国际贸易紧张局势持续升级之际，在巴西和印度建厂并未减轻苹果对中国的依赖。

很少有美国公司像苹果一样与亚洲最大的经济体如此紧密相连。在中国，富士康、和硕、纬创等代工厂雇佣了数十万名工人为苹果组装设备。

近年来，苹果的合约制造商已扩展到其他国家。例如，印度在2015年还没有苹果的代工生产基地，但到2019年已扩大至3家。

但是在中国以外的工厂规模较小，就印度和巴西而言，苹果只是利用它们来满足国内需求。与此同时，苹果在中国内地的代工厂增加数量远远超过了海外。根据苹果的数据，仅富士康工厂就从2015年的19个生产点增至2019年的29个，和硕从8个增至12个。新增工厂将生产苹果产品阵容中增加了手表，智能音箱和无线耳机。

除了代工厂外，苹果公司的其他供应商，包括芯片、玻璃、铝制外壳、电缆、电路板等公司，在中国变得更加集中。数据显示，在2015年，所有供应商所在地中，中国占44.9%；到2019年，这一比例升至47.6%。

苹果在中国以外的市场实现多元化面临障碍。在中国，多家供应商的聚集使得苹果每年能够生产数亿台设备，而同时仅持有几天库存，这对苹果投资者所看重的自由现金流至关重要。

与之相比，其他手机制造商的出货量要少得多，灵活性也更强。据日经产业新闻周三报道，谷歌将从今年开始把Pixel智能手机产品的生产线从中国转移到越南，因其在东南亚建立了廉价的供应链。

但苹果的规模不允许它这么做，因为很少有其他国家拥有像中国这样庞大的劳动力。工厂需要技术娴熟的工程师来设计和排除定制工具和流程的故障。苹果多年来一直在越南生产配件，越南人口不足中国的十分之一。

即使苹果能够在印度或越南生产设备，与苹果的总体需求相比，产量也实在是太小。

旧金山供应链公司Fictiv首席执行官戴维·埃文斯（Dave Evans）表示，在中国以外，“世界上很少有地方具备每天生产60万部手机的基础设施。”