特斯拉开始在加州推出自营汽车保险业务

北京时间29日消息，特斯拉周三宣布，该公司开始向加利福尼亚州的客户提供自营汽车保险业务。

特斯拉称，其产品可能比其他保险产品的价格低30%，不过没有透露具体成本。

特斯拉保险业务目前只在加州提供，但该公司表示，它将覆盖到美国更多地区。

“加州的特斯拉客户只需一分钟就能拿到报价，那些已经订购了特斯拉汽车的客户可以要求提供带有汽车识别码的报价，”特斯拉表示。

特斯拉还表示，保险也可以随时取消。

周三美股收盘，特斯拉涨0.71%，报215.59美元。