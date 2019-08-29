OPPO Reno2系列在印度正式发布，共三款型号

IT之家8月29日消息 据热心网友投稿，外媒Gsmarena报道称，OPPO Reno2系列在印度正式发布，共有Oppo Reno2、Reno2Z和Reno2F三款手机，均为后置四摄。

三款OPPO Reno2手机背面都配有四个摄像头，采用6.5英寸AMOLED显示屏；电池容量为4,000mAh，采用VOOC 3.0快速充电（20W）。这三款产品将通过Flipkart，亚马逊和OPPO在印度的合作商店进行销售。

OPPO Reno2采用高通骁龙730G处理器，前置1600万“鱼鳍式”升降摄像头。OPPO Reno 2后置四摄，一枚4800万像素索尼IMX586+一枚支持光学变焦的1300万像素的长焦传感器（未透露变焦细节）+一枚800万像素广角传感器（116度）以及一枚200万像素的景深传感器。Oppo Reno2于9月20日在印度市场开售，价格为37000印度卢比（约合人民币3691元）。

Oppo Reno2Z采用联发科技的P90处理器，前置1600万上下升降摄像头。OPPO Reno2Z后置四摄，主摄为4800万像素（索尼IMX586传感器），800万像素超广角（119度）和两个200万像素组成。

Oppo Reno2F采用用联发科技的P70处理器，前置1600万上下升降摄像头。Oppo Reno2F主摄为4800万像素的三星Bright GM1传感器，还有一个800万像素的119度超广角摄像头和两个200万像素的摄像头。这款手机目前没有定价的信息，将于11月在印度发售。