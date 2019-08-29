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精简菜单选项，谷歌Chrome 78移除“关闭其他选项卡”选项

2019-8-29 7:31:09来源：开源中国作者：afterer责编：阿迷评论：

为了减少Chrome选项卡上下文菜单中的杂乱，谷歌决定删除“关闭其他选项卡”选项以及其他功能，因为它们并不常用。

自2015年以来，谷歌 Chrome开发人员就表示过，希望从右键单击选项卡的菜单中删除某些选项，以减少混乱，因为相同的功能可以使用不同的方法执行。例如，“重新打开关闭的选项卡”只需通过键盘 Ctrl+Shift+T就可以进行相应操作。其中包括的菜单选项是“新建选项卡(New tab)”、“关闭其他选项卡(Close Other tab)”、“重新打开关闭选项卡(Reopen closed tab)”和“收藏所有选项卡(Bookmark all tab)”。

然而，其他Chrome开发人员认为，通过收集数据来确定使用这些功能的使用频率，再决定是否有删除的必要：“我反对在没有使用数据的情况下删除这些特性，如果这些功能被使用，就说明它们是好用的。”

如下，用户使用频率的统计数据，表明尽管其中一些功能对一些用户非常有用，但总体使用率很低，大多数用户没有使用它们。

在Chrome 78 Canary版本中，这些更改目前正在测试，如果没什么问题，它们很快就会升级到更稳定的浏览器版本。如下图所示，谷歌取消了“新建选项卡”、“重新打开关闭选项卡”、“重新打开关闭的窗口”和“收藏所有选项卡”的菜单选项。

不过，对于经常用到“关闭其他选项卡”的用户来说，移除此选项无疑会增加他们的工作量。

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关键词：谷歌Chrome

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