华为将参与竞标南美至亚洲海底电缆项目

8月29日消息，据国外媒体报道，本周三华为表示，对在南美和亚洲之间铺设第一条海底光缆“非常积极”。

华为驻智利首席执行官窦勇窦勇表示，该公司正积极关注智利于7月份启动的公开招标程序，并将参与这项跨太平洋建设项目的竞标。

“华为将非常积极地参与这个商业机会。”他在接受采访时说。

“整个投标过程有几个步骤……我们准备好了，我们将遵循这一过程参与其中，直到智利最终确定供应商开始实施这一项目。我们肯定会去投标。”

据去年8月公布的信息，该跨洋光缆项目的第一种方案是从东京到智利，其距离为24000公里，所需投资额为6亿美元。另一方案则是从上海至智利，距离为22800公里，投资额为5亿美元。

当地时间周三，华为在智利圣地亚哥推出了一个数据中心，主要提供本地托管的云存储服务，投资超过1亿美元。

华为已经游说智利政府将其数据存储在云端。

在过去的三年里,华为高管与智利警方、中央银行、税务机关、军队、国家发展机构以及智利矿业、卫生、经济、交通、能源等部门的政府人员召开了几十次会议，推销自家的云计算和面部识别软件技术。

窦勇对路透表示，目前尚未与智利政府达成协议，但华为将继续争取相关业务。

他说：“我们把智利视为整个拉丁美洲业务的基准。